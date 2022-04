Mehrere Feuerwehreinsätze: So sehr wütet Sturm "Nasim" im Kreis Neu-Ulm

Sturmtief "Nasim" sucht auch die Region Ulm und den Landkreis Neu-Ulm heim. Wegen Orkanböen gab es bereits erste Schäden. Eine erste, vorläufige Bilanz.

Das Sturmtief "Nasim" wütet seit Donnerstag auch in der Region rund um Ulm und den Landkreis Neu-Ulm. Vielerorts mussten Kräfte der Feuerwehr bereits ausrücken. Ein genaues Bild der Lage sei aktuell schwer zu geben, so ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Donau-Iller, die unter anderem für den Kreis Neu-Ulm zuständig ist und die Einsätze koordiniert. Vereinzelte Ereignisse sind aber schon bekannt.

In Neu-Ulm stürzte entlang des Illerkanals auf Höhe der Gutenbergstraße eine mehrere Meter hohe Birke um. Die Wurzeln riss es aus dem Boden. Der Stamm blieb auf der Dammmauer liegen. Nur so konnte wohl verhindert werden, dass der Baum komplett auf die Straße und womöglich auf angrenzende Häuser krachte. Auch Autos hatten in unmittelbarer Nähe geparkt. Die Feuerwehr rückte an, um die Gefahrenstelle abzusperren.

Umgestürzter Baum blockiert Illerbrücke in Vöhringen

Auch in Vöhringen mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr ausrücken. Von einem Haus mussten Dachplatten entfernt werden. Auf die Illerstraße an der Illerbrücke stürzte ein Baum und blieb dort liegen. Diesen mussten Feuerwehrkräfte entfernen. Zwischen Osterberg und Dattenhausen bei Altenstadt sind gleich mehrere Bäume umgestürzt. Hier läuft der Einsatz der alarmierten Feuerwehren noch.

Am Ulmer Eselsberg kam es am Vormittag gegen 11.40 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Zuge des Unwetters. In der Straße Am Bleicher Hag hatte es vom Sturm ein Verkehrszeichen umgeworfen. Die Person am Steuer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und überfuhr das Verkehrszeichen. Verletzt wurde damit zwar niemand. Aber laut einem Polizeisprecher wurde die Fahrzeugfront beschädigt. Es entstand ein Schaden von circa 2000 Euro.

Ein weiterer sturmbedingter Einsatz ereignete sich in der Ulmer Wagnerstraße. Hier drohten wohl Dachplatten herunterzufallen. Die Feuerwehr kam jedoch mit einer Drehleiter und sicherte die Platten auf dem Dachstuhl.

Sturm "Nasim": So soll das Wetter in den kommenden Tagen werden

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, soll das Sturmtief "Nasim" auch in den kommenden Tagen noch stürmisches und nasses Wetter nach Deutschland bringen. "Nachdem der März vor allem durch Sonnenschein glänzen konnte, zeigt uns der April nun, wozu er wettertechnisch fähig ist", so DWD-Meteorologe Marcel Schmid.

Laut den Prognosen wird es ab Donnerstag von Nordwesten her verbreitet stürmisch mit Böen zwischen 60 und 75 Stundenkilometern. Südlich einer Linie Rheinland-Harz-Westerzgebirge und etwa bis ins nördliche Alpenvorland sowie an der Nordseeküste drohen bis in tiefe Lagen Sturmböen und teils schwere Sturmböen bis 95 Stundenkilometer. Auf den Bergen werden orkanartige Böen und auch Orkanböen erwartet. Dazu gibt es von Westen und Nordwesten kräftige, schauerartige Regenfälle mit einzelnen Gewittern sowie gebietsweise Dauerregen. Die Höchstwerte erreichen 9 bis 17 Grad.

Am Freitag droht Dauerregen in unwetterartigen Mengen

Am Freitag drohen in der Südhälfte länger anhaltende und teilweise sehr kräftige Regenfälle. Im Südwesten kann es dabei zu Dauerregen mit 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter kommen. Im Schwarzwald sind laut DWD bis Samstagmorgen aufsummiert ab Donnerstagfrüh durchaus auch unwetterartige Mengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Norden hin zeigt sich der Himmel wechselnd wolkig mit vereinzelten Regen- oder Schneeregenschauern. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen bleibt es kühler. Im Süden und an der Ostsee wird lebhafter Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen und Sturmböen erwartet. In den Bergen kann es teilweise zu schwerem Sturm, exponiert auch zu orkanartigen Böen kommen.

Am Samstag stehe dann klassisches Aprilwetter auf dem Programm, bevor zum Sonntag zumindest in der Südwesthälfte eine Wetterberuhigung einkehre, sagt Meteorologe Schmid. (mit dpa)