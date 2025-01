Meningokokken-Fall im Spatzolino: Gesundheitsämter geben vorsichtig Entwarnung

Nachdem ein mit hoch ansteckenden Bakterien infiziertes Kind den Indoor-Spielplatz Spatzolino in Ulm besucht hatte, ging das Landratsamt Alb-Donau-Kreis vergangenen Donnerstag mit einem Aufruf an die Öffentlichkeit: Wer am Samstag, 18. Januar 2025, zwischen 15.25 Uhr und 18.40 Uhr das Spatzolino besucht hatte, soll dringend einen Kinder- oder Hausarzt aufsuchen. Inzwischen geben die Gesundheitsämter in Ulm und Neu-Ulm vorsichtig Entwarnung: Bisher seien keine neuen Meldung zu einer Meningokokken B-Infektion eingegangen.

„Wir atmen vorsichtig durch“, sagt Daniela Baumann, Sprecher des Landratsamtes Alb-Donau-Kreis. Der Großteil der Menschen, die zur besagten Zeit den Indoor-Spielplatz in Böfingen waren, seien durch den Aufruf erreicht worden. Seither seien keine neuen Fälle an das Gesundheitsamt herangetragen worden. Aus der Nina-Warnapp sei die Warnmeldung herausgenommen worden, auch wenn die Inkubationszeit erst am Dienstag ablaufe. Die Inkubationszeit beschreibt die Zeit, die zwischen Infektion mit einem Krankheitserreger und dem Auftreten der ersten Symptome vergeht.

Meningokokken: Ärzte sind verpflichtet, eine Infektion dem Gesundheitsamt zu melden

Meningokokken sind hoch ansteckende Bakterien, die sich im Nasen-Rachen-Raum des Menschen ansiedeln. Im Infektionsfall können sie eine Hirnhautentzündung oder eine Blutvergiftung auslösen, oft mit schweren oder sogar lebensbedrohlichen Verläufen. Ärzte sind deshalb verpflichtet, eine Infektion dem Gesundheitsamt zu melden.

Auch dem Öffentlichen Gesundheitsdienst im Landkreis Neu-Ulm ist seither kein neuer Fall gemeldet worden. Wie die Kreisverwaltung am Montag mitteilt, habe die Behörde bereits am Mittwoch, 22. Januar, davon erfahren und „alle erforderlichen Maßnahmen“ ergriffen. Demnach hatte das besagte zweijährige Kind im Landkreis Neu-Ulm „für einen kurzen, zeitlich klar nachvollziehbaren Zeitraum, eine geschlossene Kindergruppe besucht“. Sämtliche Kontaktpersonen seien vom Gesundheitsamt unmittelbar nach Eingang der Meldung informiert und über die dringende Notwendigkeit einer zeitnahen medikamentösen Prophylaxe aufgeklärt worden.

Mit Meningokokken infiziertes Kind war kurz in einer Kindergruppe im Kreis Neu-Ulm

Weil der Personenkreis, der gegebenenfalls in Kontakt mit den Meningokokken-Bakterien gekommen sein könnte, in diesem Fall „ausnahmslos bekannt war und auf diesen alle erforderlichen Schutzmaßnahmen und Empfehlungen im infektionsrelevanten Zeitraum unmittelbar angewendet werden konnten“, sei aus Sicht der Behörden eine großflächigere Warnung nicht erforderlich und auch nicht angemessen gewesen. Bis heute seien keine weiteren Fälle von Meningokokkenerkrankungen in diesem Zusammenhang gemeldet worden, heißt es.

Dass das Landratsamt Alb-Donau-Kreis eine öffentliche Warnmeldung herausgegeben hat, das Gesundheitsamt in Neu-Ulm aber nicht, wird mit „unterschiedlichen Ausgangslagen“ begründet: Für Neu-Ulm seien die Kontaktpersonen bekannt gewesen, im Fall des Spatzolinos hingegen nicht. Zum Gesundheitszustand des betreffenden Kindes werden von den Behörden keine Angaben gemacht.