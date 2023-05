Millionenprojekte in Ulm und Vöhringen: Ohne Netzausbau keine Energiewende

Plus LEW und SWU investieren viele Millionen Euro für Leitungen, Transformatoren und Umspannwerke. Das Stromnetz der Zukunft muss anders funktionieren als heute.

Ein Trafo ist bereits angeschlossen, ein deutlich größerer soll im Juni eintreffen. Die LEW-Tochter LVN baut ihr Umspannwerk in Vöhringen massiv aus, weil mehr Strom aus erneuerbaren Energien ins Netz eingespeist wird. Die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm wollen in den kommenden Jahren vier neue Umspannwerke errichten, dazu kommen 50 Kilometer Hochspannungsnetz. Es ist ein Ausbau, dessen Bedeutung wohl nicht alle Menschen auf dem Schirm haben. Aber einer, ohne den es die vorgesehene Energiewende nicht geben kann.

Ulm/Kreis Neu-Ulm: Nicht nur PV-Anlagen und Windparks werden gebraucht

Um ausreichend Energie aus erneuerbaren Quellen zu gewinnen, werden Windparks und Solaranlagen gebraucht. Speicher müssen für die Abende, den Winter und die berüchtigte Dunkelflaute her: Zeiten ohne Wind und Sonne. Auch das Netz muss für die zusätzlichen Anforderungen fit gemacht werden. Die LEW-Gruppe möchte in Bayerisch-Schwaben bis 2027 für Leitungen und Transformatoren eine Milliarde Euro investieren, der Großteil fließt in das regionale Stromverteilnetz. Das Umspannwerk in Vöhringen ist eines der großen des Unternehmens, angeschlossen an eines der "Stromautobahnen" genannten Übertragungsnetze. Allein dort plant LVN mit Investitionen von mehr als 20 Millionen Euro, wie Sprecher Ingo Butters mitteilt. Nach den Berechnungen der Unternehmensgruppe werden bis 2029 Erneuerbare-Energien-Anlagen mit einer Gesamtleistung von mehr als sieben Gigawatt ins LEW-Verteilnetz einspeisen. Zum Vergleich: Aktuell sind drei Gigawatt am Netz, die beiden Blöcke des Kernkraftwerks Gundremmingen hatten zusammen eine Leistung von 2,7 Gigawatt. Der Ausbau der SWU läuft eine Ebene niedriger, hier geht es um das Hochspannungsnetz für die regionale Stromverteilung. Zu den sieben bestehenden Umspannwerken sollen bis 2030 vier weitere kommen, aus 30 Kilometern Kabel sollen 80 werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen