Ulm/Landkreis Neu-Ulm

06:00 Uhr

Musikfans aufgepasst: Im Juni steht ein Super-Konzertwochenende an

Nicht nur im Kloster Wiblingen werden heuer Konzerte aus der Pandemie nachgeholt. Der Konzertkalender am langen Wochenende um Fronleichnam ist voll.

Plus Von Sido bis Wincent Weiss, vom Wiblinger Klosterhof bis ins Ulmer Zelt: Am langen Wochenende zu Fronleichnam ist die Stardichte hoch auf den Bühnen in und um Ulm.

Von Franziska Wolfinger

Vier Top-Acts kommen zum Open Air nach Wiblingen, im Wiley Sportpark geht es nicht minder prominent zu, Weißenhorn holt mit Sido einen der bekanntesten Rapper Deutschlands in die Region und neben alledem läuft auch noch das Ulmer Zelt weiter. Zwischen dem 15. und 19. Juni ist für Musikfans in der Region also einiges geboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen