Polizeieinsatz im Drogenmilieu: Durchsuchungen in Ulm und im Kreis Neu-Ulm

Mehrere Objekte sind in Ulm und im Landkreis Neu-Ulm am frühen Dienstagmorgen von der Polizei durchsucht worden. Es geht um Ermittlungen im Rauschgiftmilieu.

Bei einem größeren Polizeieinsatz im Zusammenhang mit Ermittlungen im Rauschgiftmilieu sind am Dienstag in Ulm und im Kreis Neu-Ulm mehrere Objekte durchsucht worden. Den Beschuldigten im Alter von 25 bis 32 Jahren wird der Handel mit Marihuana und Kokain in nicht geringer Menge vorgeworfen.

Neben Marihuana und Haschisch im mittleren zweistelligen Grammbereich sowie einer geringen Menge Amphetamin hätten die Beamten gestohlene Dokumente, verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz und eine mittlere vierstellige Summe Bargeld aufgefunden. Zudem seien zahlreiche Beweismittel wie Datenträger sichergestellt worden.

Auch ein Mann, der zur Fahndung ausgeschrieben war, sei bei einem der Tatverdächtigen festgestellt worden, heißt es. Der, wie auch die anderen Verdächtigen seien aber nach Durchführung der kriminalpolizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Jetzt sollen die Beweismittel gesichtet und ausgewertet werden.

Die Durchsuchungen erfolgten am frühen Dienstagmorgen. Im Einsatz waren neben Kräfte der Kriminalpolizeiinspektion Neu-Ulm sowie des Unterstützungskommandos (USK) der bayerischen Bereitschaftspolizei aus. Die Beschlüsse zu den Durchsuchungen wurden ausgestellt von den Amtsgerichten Memmingen und Ulm. (AZ)