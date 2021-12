Ulm/Landkreis Neu-Ulm

18:00 Uhr

Sedelhöfe und Co: Naturschützer kritisieren "tote Plätze" in Ulm und Umgebung

Plus Die Naturschützer aus Ulm/Neu-Ulm fordern mehr Grün in Ulm. Außerdem müsse im öffentlichen Nahverkehr viel verbessert werden. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

Von Oliver Helmstädter

Bei der Jahrespressekonferenz beklagten die Verantwortlichen des BUND, dass insbesondere in Ulm zu wenig für den Naturschutz getan werde. "Der Klimawandel ist angekommen in Ulm", sagte Jutta Andreas, die stellvertretende Vorsitzende des Ulmer Kreisverbandes. Direkte Auswirkungen seien spürbar in Form von zunehmender Hitze im Sommer, Tropennächten, Starkregenereignissen und Überschwemmungen. Dagegen getan werde aber kaum etwas. Besonders deutlich werde dies beim 250-Millionen-Euro-Projekt der Sedelhöfe.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

