Vorfreude auf den ersten Spargel: Wann und wo gibt es ihn zu kaufen?

Viele können den Beginn der Spargelzeit kaum erwarten. Sie mögen ihn mit Soße, Kartoffeln und Schinken oder als cremige Suppe. In manchen Gegenden Deutschlands war die Ernte bereits erfolgreich, der erste Spargel der Saison wurde gestochen. Doch wie ist die Lage in der Region rund um Ulm? Wie lange dauert es noch? Und was wird das Kilogramm kosten? Wie machen sich die Krisen und die gestiegenen Preise bemerkbar?

Ernte: Im vergangenen Jahr, berichtet Christian Häge vom gleichnamigen Bio-Hof in Langenau, sei der erste Spargel bei ihm schon Ende März gekommen. In diesem Jahr, so vermutet er, wird das nicht klappen. Selbst Ostern könnte knapp werden. "Das wird sich mindestens noch drei Wochen ziehen", sagte er Anfang dieser Woche. Die, die das Gemüse jetzt oder gar vor Wochen ernten konnten, würden mit beheizten Feldern und vielen Folien darüber nachhelfen. "Sowas haben wir nicht", so Häge.

"Heizspargel" ist bei Landwirten in der Region nicht wirklich beliebt

Manfred Thumm vom gleichnamigen Hof in Ulm-Grimmelfingen hält ebenfalls sehr wenig vom sogenannten "Heizspargel". "Das macht ökologisch und auch wirtschaftlich keinen Sinn", sagt er. Zwölf Hektar baut er vom Sprossengemüse jährlich an. In vielleicht zwei Wochen und damit pünktlich zu Ostern, so hofft er, könnte er an den Markt gehen.

Spargelfreunde werden im Raum Ulm noch etwas auf die ersten regional geernteten Stangen des Edelgmüses warten müssen. Foto: Friso Gentsch, dpa (Archivbild)

Spargelbauer Tobias Reichart aus Nersingen-Oberfahlheim rechnet Mitte April mit einer Ernte. Erst habe er zwar gedacht, dass es Anfang April werden könnte. Aber: "Das wird einfach zu kalt", sagt er jetzt. Dass es bis Ostern noch reicht, stuft Reichart als "sehr schwierig" ein. "Wir brauchen halt Sonne." Ein erneuter Wintereinbruch könnte alles verzögern.

Was kostet das Kilogramm Spargel in der Saison 2023?

Preis: Wie fast alles dieser Tage, wird vermutlich auch der Spargel aus der Region teurer werden. Doch gewiss ist das noch nicht. "Die Lohnkosten sind extrem", sagt Häge. Lag der Mindestlohn im vergangenen Jahr noch bei 10,56 Euro seien es jetzt eben zwölf Euro. Und weil auch andere Unkosten für Verpackung, Energie für Licht und Kühlung sowie der Diesel für die Fahrzeuge um bis zu 15 Prozent gestiegen seien, geht der Bio-Landwirt davon aus, dass das Kilogramm Spargel ebenfalls entsprechend teurer wird als zuletzt, wenn auch nur "ein klein bisschen".

Die Handelsklasse eins - steht für dickeren und makellosen Öko-Spargel - habe es im vergangenen Jahr für 18 Euro bei ihm gegeben, jetzt könnte es in Richtung 20 Euro gehen, so Häge. Beim Spargelhof Thumm lag der Preis fürs Kilogramm aus dem konventionellen Anbau zwischen zwölf und 14 Euro im vergangenen Jahr. Bei Reicharts in Fahlheim habe die Klasse eins zwischen zwölf und 17 Euro gekostet. Doch für diese Saison, da sind sich alle drei Spargelbauern weitestgehend einig, stehe der finale Preis noch nicht fest. Schließlich regle den auch immer der Markt mit Angebot und Nachfrage.

Häge betont, dass es ja nicht immer das Beste vom Besten sein müsse. Bei den niedrigeren Klassen bis hin zum Bruch werde das Kilo dann auch günstiger. Dass das vergleichsweise eher teurere Gemüse trotz Krisen und überall gestiegenen Preisen trotzdem Anklang finden wird, da ist er sich sicher: "Bei einem Familienfest, da gönnt man sich das", so der Bio-Landwirt. Manfred Thumm will sogar nicht ausschließen, dass der Preis für das vermeintliche "Luxus-Gemüse" gleich bleiben könnte, wenn die Nachfrage aufgrund der Krisen nachlässt. Allerdings hätten sich bei ihm auf dem Hof bereits erste Spargel-Fans gemeldet: "Die Kundschaft freut sich schon."

Wo es im Raum Ulm/Neu-Ulm in 2023 Spargel zu kaufen gibt

Verkauf: Der Bio-Hof Häge verkauft im Schnitt pro Jahr circa 13 Tonnen Öko-Spargel, aber nicht nur im Hofladen in Langenau. Abnehmer gibt es auch in der Gastronomie sowie im Großhandel. Neben dem Bio-Markt Dennree und vereinzelten Edeka-Supermärkten kommen in diesem Jahr erstmals mehrere Rewe-Märkte hinzu. So zum Beispiel in Nersingen, Senden, Böfingen, Ulm, Donaustetten, Erbach und Blaubeuren. Thumms auf zwölf Hektar angebauten Spargel gibt es im Hofladen in Grimmelfingen, aber auch bei Markt-Ständen jeden Freitag in Pfuhl, Senden, Erbach oder Blaustein. Reicharts bauen Spargel auf einer Fläche von fünf Hektar an. Verkauft wird er an einer Hütte am Ortseingang von Pfaffenhofen von Nersingen aus kommend sowie im Hofladen in Oberfahlheim. Auch Ulmer Restaurants beziehen das Fahlheimer Gemüse.

Verkaufsstände mit Lohner-Spargel wird es in diesem Jahr nicht mehr überall geben. Foto: Matthias Becker (Archivbild)

An mehreren Orten im Landkreis Neu-Ulm, unter anderem in Illertissen, Vöhringen, Senden, Oberelchingen und Pfuhl hatte es zuletzt immer Spargel-Verkaufsstände vom Lohner-Hof mit Sitz in Inchenhofen im Landkreis Aichach-Friedberg gegeben. Wie Unternehmer Josef Lohner aber mitteilt, wird die Anzahl der Stände von ursprünglich 130 auf jetzt 65 schrumpfen. Das Vertriebsgebiet soll sich zwar noch von Stuttgart bis Rosenheim reichen, allerdings werde das Netz ausgedünnt und nicht mehr jeder Stand aufgebaut. Entschieden werde nach Umsatzstärke. Welche Stände genau betroffen sind, konnte Lohner nicht sagen. Es soll bald eine Übersicht auf der Firmenwebseite geben. Die Gründe für den Rückzug: Die Anbaufläche wurde von knapp 600 auf 260 Hektar reduziert, ergo könne auch weniger verkauft werden. Zudem finde sich für die Masse an Verkaufsständen nicht mehr genug Personal. (mit inaw)