Zug Tag der jüdischen Kultur gibt es Führungen und Vorträge in der Region

Vielerorts gibt es zum Tag der jüdischen Kultur diesen Sonntag die Möglichkeit, sich über das jüdische Leben in Deutschland zu informieren. Diese Veranstaltungen finden in der Region statt.

"Erneuerung“ lautet das Thema des diesjährigen Europäischen Tages der jüdischen Kultur. Sowohl in Ulm als auch im Landkreis Neu-Ulm gibt es am Sonntag, 4. September Angebote, sich mit Geschichte und Tradition des europäischen Judentums zu beschäftigen. In Ulm tritt im Stadthaus um 11 Uhr der Schriftsteller und Politologe Rafael Seligmann auf. Der heute 74-Jährige lehrte an der Ludwig-Maximilian-Universität München und wohnt heute in Berlin.

Rafael Seligmann ist in Tel Aviv geboren, seine Vorfahren lebten in Ichenhausen, wo sein Vater Ludwig Seligmann geboren wurde. Ob die Familie sogar mit dem im Mittelalter in Ulm dokumentierten und in ganz Süddeutschland einflussreichen Bankier und Rabbiner Seligmann verwandt ist, weiß auch er selbst leider nicht. Rafael Seligmanns Vater Ludwig gelang 1934 die Flucht aus Deutschland. Mit seiner Frau Hannah und mit dem zehnjährigen Sohn Rafael kehrte er 1957 nach Deutschland zurück, das für den Vater Heimat, für die Mutter das Land der Täter bedeutete. Seligmanns Lesung aus dem letzten, erst in diesem Jahr erschienenen Band seiner Familien-Trilogie – im Gespräch zudem mit DZOK-Leiterin Nicola Wenge – ist daher überschrieben mit "Rafi, Judenbub. Die Rückkehr der Seligmanns nach Deutschland“.

Rabbiner zeigt Interessierten die Ulmer Synagoge

Um 14 Uhr beginnt am Christophorusbrunnen beim Ulmer Weinhof der von Nicola Wenge geführte Stadtrundgang "Jüdisches Ulm vom Mittelalter bis zur Gegenwart“. Am Weinhof stand die 1873 eingeweihte Synagoge der Ulmer jüdischen Gemeinde des 19. und 20. Jahrhunderts, die – beschädigt in der Pogromnacht 1938 – zwischen November 1938 und März 1939 abgerissen wurde. Die Abbruchkosten wurden der jüdischen Gemeinde auferlegt. Im Brunnen wurden jüdischen Männer in der Pogromnacht misshandelt. Um 15 Uhr bietet Rabbiner Shneur Trebnik eine Führung in der 2012 eingeweihten Ulmer Synagoge an.

Führungen durch ehemalige jüdische Viertel in Altenstadt und Fellheim

In Altenstadt wird um 14 Uhr eine Führung über den jüdischen Friedhof in Illereichen angeboten, um 16 Uhr beginnt am Rathaus in Altenstadt eine Führung durch das ehemalige Judenviertel der Gemeinde. Die jüdische Gemeinde von Altenstadt bestand von Mitte des 17. Jahrhunderts bis 1942. Auch in Fellheim (Kreis Unterallgäu) bestand eine jüdische Gemeinde, deren Entstehung auf die gleiche Zeit wie in Altenstadt zurückgeht. In Fellheim bietet der Förderkreis ehemalige Synagoge Fellheim um 14 Uhr eine Führung über den ehemaligen jüdischen Friedhof an, Treffpunkt ist die ehemalige Synagoge (Memminger Straße 44). Eine zweite Führung in Fellheim findet am darauffolgenden Sonntag, 11. September, statt. Diese beginnt um 13.30, Treffpunkt ist wieder vor der ehemaligen Synagoge.