Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 48 Min.

Freizeittouristen werden immer wichtiger für Ulm und Neu-Ulm

Der Tourismus in Ulm und Neu-Ulm hat durch Corona Schaden genommen. Doch das "Schiefe Haus" und Co erholten sich besser als andere Städte in Bayern und Baden-Württemberg.

Plus Es kommen in Pandemie-Zeiten nur gut die Hälfte der Menschen nach Ulm/Neu-Ulm wie zuvor. Doch keine andere Region im Süden erholte sich so gut vom Corona-Schock.

Von Oliver Helmstädter

Die Pandemie hinterließ auch im vergangenen Jahr eine breite Schneise im Tourismus der Region: Im Vergleich mit den Vorjahren lag die viele Jahre von Zuwachsraten verwöhnte Doppelstadt Ulm/ Neu-Ulm nur auf dem Niveau von 2011. Lediglich 310.335 Gäste wurden gezählt, die für 594.249 Übernachtungen zahlten. Damit erreichte der Tourismus 51 Prozent des Rekordjahres 2019, als beinah die Millionen-Marke bei den Übernachtungen geknackt wurde. Doch es gibt auch gute Nachrichten.

