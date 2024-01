Unfälle mit Verletzten wegen glatter Straßen: Polizei zieht erste Bilanz

Die Ulmer Polizei vermeldet zahlreiche Glätteunfälle in der Region, auch mit Verletzten. Der Kreis Neu-Ulm blieb weitestgehend verschont. Eine Bilanz der Ereignisse.

Auf den Straßen im Raum Ulm hat es am Dienstagmorgen zahlreiche Unfälle gegeben. Laut Polizei waren die Ereignisse "witterungsbedingt" aufgrund von Straßenglätte. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Ulm waren es demnach etwa 40 Unfälle. Im Kreis Neu-Ulm aber soll es jedoch vergleichsweise ruhig geblieben sein.

Die Unfallreihe habe im Raum Ulm in den Nachtstunden begonnen und bis etwa 8 Uhr angehalten. Die meisten Unfälle hätten sich nach Polizeiangaben im Alb-Donau-Kreis ereignet, hier wurden insgesamt 19 Vorfälle registiert. Weitere Unfälle gab es im Kreis Heidenheim (7), im Stadtkreis Ulm (5) sowie im Kreis Biberach (9).

Verletzte bei Unfälle in Allmendingen und Blaubeuren wegen Straßenglätte

In Allmendingen fuhr gegen 4.45 Uhr ein 58-Jähriger mit seinem Dacia von Grötzingen in Richtung B492. Bei plötzlich auftretender Eisglätte geriet sein Auto ins Schleudern und prallte gegen ein entgegenkommendes Streufahrzeug. Der Dacia kam von der Straße ab und Überschlug sich in einer Böschung. Der 58-Jährige wurde leicht verletzt und musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Das Streufahrzeug blieb fahrbereit.

Bei Blaubeuren fuhr kurz nach 5 Uhr ein 31-Jähriger von Beiningen in Richtung Gerhausen. Aufgrund von Eisglätte kam er mit seinem Peugeot nach links von der Fahrbahn ab. Wenige Augenblicke später verlor ein 55-Jährige an derselben Stelle die Kontrolle über seinen Ford. Auch er kam von der Straße ab und prallte gegen den Peugeot. Durch den Unfall erlitt der Peugeot-Fahrer schwere Verletzungen. Die Feuerwehr musste ihn aus seinem Auto befreien. Er kam in ein Krankenhaus. Der Ford-Fahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden wird auf etwa 18.000 Euro geschätzt.

Unfälle vor allem im Kreis Günzburg - der Kreis Neu-Ulm blieb weitestgehend verschont

Bei Biberach fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Laster auf der B312 von Ochsenhausen in Richtung Biberach. In einer Rechtskurve kam er auf glatter Straße gegen 2.45 Uhr von der Straße ab. Der MAN-Laster kippte auf die Leitplanke. Der Fahrer blieb unverletzt. Die B312 musste zeitweise für die Bergung gesperrt werden.

Bei Niederstotzingen im Kreis Heidenheim ereignete sich ein Unfall gegen 4.15 Uhr zwischen Bissingen und Stetten ob Lonetal. Ein 54-Jähriger fuhr dort mit seinem Mazda. Bei auftretender Fahrbahnglätte geriet er auf die linke Fahrbahnseite. Dort stieß er gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Opel zusammen. Der war zuvor auch schon wegen Glätte verunfallt. Verletzte gab es nicht. Beide Autos wurden total beschädigt. Es entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

Nach Angaben eines Sprechers des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten blieb der Kreis Neu-Ulm von derartigen Ereignissen eher verschont. Schlimmer getroffen habe es den Kreis Günzburg. Dort kam es unter anderem zu einem schweren Unfall mit einem Schulbus. (AZ)