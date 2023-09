Verkehrsverbund Ding erhöht Ticketpreise zum 1. Oktober

Die Preise für Fahrscheine steigen, doch nicht alle neuen Tarife sind bereits bekannt. Das steht bereits fest und das steckt dahinter.

Nun ist es amtlich: Zum 1. Oktober wird der Donau-Iller-Nahverkehrsverbund (Ding) eine Fahrpreisanpassung in Höhe von 11,8 Prozent bei Bussen, Straßenbahnen und Zügen in der Region vornehmen. Der Aufsichtsrat hatte den entsprechenden Beschluss im Juli gefasst, jetzt hat das Regierungspräsidium Tübingen seine Zustimmung gegeben.

"Das ist eine auch für uns schmerzhafte Botschaft", wird Ding-Geschäftsführer Bastian Goßner in einer Pressemitteilung zitiert. Der Preisanstieg sei aber dringend nötig, um die Leistung der Verkehrsunternehmen zu finanzieren und damit die Kreise Neu-Ulm, Alb-Donau, Biberach und Heidenheim sowie die Stadt UIm nicht noch mehr Geld zusätzlich beisteuern müssen. Sie sind Aufgabenträger des Verbunds. Ding habe unbedingt sicherstellen wollen, dass der Stadttarif weiterhin konstant unter drei Euro liegt. Tagestickets für Kinder und Erwachsene werden jeweils um einen Euro teuer. Der Papier-Einzelfahrschein für das Stadtgebiet Ulm/Neu-Ulm kostet für Erwachsene künftig 2,90 Euro statt 2,70 Euro und für Kinder 1,80 Euro statt 1,60 Euro. Auch die Monatskarten werden teurer. Detaillierte Angaben will der Verbund in den kommenden Tagen veröffentlichen. Zudem habe man die Erhöhung nach zwölf Monaten Fahrpreisstabilität so moderat wie möglich gehalten.

Verkehrsverbund Ding erhöht Preise für Fahrscheine

Die Ding-Tarifmaßnahme ist der Mitteilung zufolge wie immer nach einem festen Schema erarbeitet worden, das die Kostenentwicklung 2022 anhand des offiziellen Preisindex für Baden-Württemberg ebenso berücksichtigt wie die Kostenprognose der Deutschen Bundesbank für das laufende Jahr. Die Gründe für die Preissteigerung sind steigende Kosten für Personal, Material, Fahrzeuge und Treibstoffe. Auch die Nachbarverbünde bewegten sich bei ihren Anpassungen in einer ähnlichen Größenordnung, betont Geschäftsführer Bastian Goßner.

Die angepassten Preise sind demnächst über die Website www.ding.eu einsehbar. Das Deutschlandticket ist von der Preismaßnahme nicht betroffen. Es kostet weiterhin 49 Euro monatlich und ist bei den Ding-Ausgabestellen SWU und RAB erhältlich. (AZ)