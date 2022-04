Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 41 Min.

Von wegen wieder alles normal? So ist die Corona-Lage an den Kliniken

Alles öffnet wieder, nur an den Kliniken gelten noch strikte Regeln. Wie ist Lage dort? Gar nicht so rosig wie gedacht?

Plus Pandemie vorbei, wieder alles normal? An den Kliniken in Ulm und dem Kreis Neu-Ulm gelten weiterhin strikte Regeln. Wie ist hier die Lage? Wie steht man zu den Lockerungen?

Von Michael Kroha

Die Stadt Ulm plant wieder eines Schwörwochenende wie vor Corona, in Neu-Ulm soll es wieder ein Maifest und Rock in den Mai auf dem Rathausplatz geben. So gut wie alle Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie sind vorerst gefallen. Zumindest kurzzeitig war Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) auch der Meinung, dass die Isolation nicht mehr verpflichtend sein müsste. Es scheint wieder normal zu werden. Aber (noch?) nicht überall. In den Kliniken im Kreis Neu-Ulm und auch am Universitätsklinikum Ulm gelten weiterhin strikte Regeln für Besucher. Wie steht man dort zur aktuellen Entwicklung? Ist die Lage gar nicht so rosig wie sie scheint?

