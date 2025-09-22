Vorbereitung auf den Krisenfall: Gibt es genug Schutzräume für die Bevölkerung?

Welche Krisen und Katastrophen sind direkt vor Ort möglich und wie kann man sich am besten darauf vorbereiten? Mit dieser Frage hat sich der Ulmer Gemeinderat kürzlich befasst. Die Szenarien reichen von Hochwasser über einen größeren Stromausfall bis hin zur Cyberattacke. Aktuelle Berichte von Drohnen über dem Nato-Gebiet werfen zudem die Frage auf, ob es noch genug Schutzräume für die Bevölkerung gibt. Eine Bestandsaufnahme für die Stadt Ulm und den Landkreis Neu-Ulm. Eine wirkliche Krise sei dann gegeben, „wenn sie alle betrifft und die Handlungsfähigkeit der Verwaltung gefährdet ist“, erklärte Michael Ehrenbeck, Leiter der Unteren Katastrophenschutzbehörde, im Ulmer Gemeinderat. Entscheidend sei die Handlungsfähigkeit im Krisenfall und auch, dass alle Stellen miteinander vernetzt sind. Wichtig sei es zudem, dass man mit den Bürgern im Krisenfall kommunizieren kann.
Ulm/Landkreis Neu-Ulm
