Ulm/Landkreis Neu-Ulm Vorbereitung auf den Krisenfall: Gibt es genug Schutzräume für die Bevölkerung?

Cyberattacke, Stromausfall, Drohnen-Angriff: Ulm, Neu-Ulm und der Landkreis bereiten sich auf verschiedene Szenarien vor. Aber wo können sich die Menschen in Sicherheit bringen?