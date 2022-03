Ulm/Landkreis Neu-Ulm

vor 13 Min.

Wie sich der Krieg in der Ukraine auf die Möbelhäuser in der Region auswirkt

Bei Möbel Inhofer in Senden sind die Regale wegen des Krieges in der Ukraine nicht leer. Doch Lieferschwierigkeiten gibt es.

Plus Der Angriffskrieg von Russland hat vielfältige Auswirkungen. Menschen aus der Region spüren das nicht nur an hohen Spritpreisen, sondern auch beim Möbelkauf.

Sie tragen Namen wie Terjre oder Leirsund. Stühle und Lattenroste "Made in Ukraine", die es bis vor Kurzem bei Ikea zu kaufen gab. Doch der Krieg in der Ukraine hat vieles verändert. Nicht nur bei Ikea. Auch Möbelhäuser, die hauptsächlich Produkte beziehen, die in Deutschland gefertigt werden, spüren die Konsequenzen des bewaffneten Konflikts.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen