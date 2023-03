Wie kann die Integration von Geflüchteten in kleinen Orten gelingen?

Plus Ulm hat ein Konzept für die Integration Geflüchteter entwickelt, eine Bürgerinitiative hat für gute Bedingungen gestritten. Ein Blick auf Ideen – und Zahlen.

Schon 2015 haben Städte und Kommunen Turnhallen, Container und leere Gaststätten mit Geflüchteten belegt, seit Beginn des russischen Kriegs in der Ukraine 2022 wiederholt sich das. Ulm hat nun ein neues Konzept ausgearbeitet. Es geht darin um die Betreuung Geflüchteter – aber auch um geeignete Wohnungen und Wohnorte. Wie kann Integration in kleinen Orten gelingen? Ein Blick auf Ulmer Ideen und auf Zahlen aus dem Kreis Neu-Ulm.