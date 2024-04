Ulm/Landkreis Neu-Ulm

Zum Start der Saison: Wo und wann es Spargel in der Region zu kaufen gibt

Mit Verfrühungsfolien kann die Spargelernte nach vorn verschoben werden. Nicht bei allen Bauern in der Region Ulm/Neu-Ulm startet die Spargelsaison dieses Jahr allerdings früher.

Plus Den ersten Spargel gab es schon, aber ab wann startet die Spargelsaison im Landkreis Neu-Ulm und der Region so richtig? Die wichtigsten Infos zu Preisen und Co.

Von Yannik Delvendahl

Viele können es kaum abwarten, endlich wieder Spargel kaufen, kochen und essen zu dürfen. Die Spargelsaison ist bald da und in einigen Regionen Deutschlands wurde bereits der erste Spargel des Jahres gestochen. Doch wie ist die Lage im Landkreis Neu-Ulm und der Region und wie lange wird es noch dauern bis man überall Spargel kaufen kann? Was wird das Kilogramm kosten? Und sind die Preise wieder gestiegen?

Ernte: Während Spargelbauern in der Nähe von Mannheim früher als sonst mit der Ernte begannen, hatten die meisten Höfe in der Region bisher weniger Glück mit den Erntezeiten. Der badische Spargelhof Eberhardt stach seinen ersten Spargel der Saison 2024 zum Beispiel bereits Mitte März und Andreas Eberhardt bestätigt, dass dies einer der frühesten Termine der vergangenen Jahre war.

