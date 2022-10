Landschaften, Krieg, Retrospektive: Das gibt es in Ulmer Galerien zu sehen

Plus Die Galerien der Region haben auch diesen Monat Ausstellungen mit spannenden Künstlern und zu spannenden Themen zusammengestellt. Ein Rundgang.

Seit 30 Jahren präsentiert das Landratsamt des Alb-Donau-Kreises in der Ulmer Schillerstraße spannende Ausstellungen. Auf Initiative des früheren Landrats Wolfgang Schürle hat es eine hochwertige Sammlung angelegt, aus der nun eine Reihe von Werken in der Ausstellung "Die Freiheit der Form" zu sehen ist. Darunter sind Arbeiten von Künstlern der klassischen Moderne, insbesondere von Willi Baumeister, der gleich mit sieben Bildern vertreten ist, aber auch von Adolf Hölzel, Oskar Schlemmer und Max Ackermann. Mehrere Werke stammen aus der Nachkriegszeit, insbesondere den 1950er-Jahren, als viele Künstler die realistische Malerei aufgaben und sich dem Abstrakten zuwandten.