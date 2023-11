Ulm

16:37 Uhr

Landtagspräsidentin Aras fordert mehr Wachsamkeit gegenüber Demokratiefeinden

Die Gedenkveranstaltung am Volkstrauertag im Ulmer DZOK war gut besucht, als Rednerin trat unter anderem die baden-württembergische Landtagspräsidentin Muhterem Aras auf.

Plus Gedenken im früheren KZ Oberer Kuhberg: Der Hauptredner zieht eine kritische Bilanz der Erinnerungskultur. Dabei könne sie ein Damm gegen die Neue Rechte sein.

Von Thomas Vogel Artikel anhören Shape

Für eine kritische Revision der Erinnerungskultur, um mehr Wirkung gegenüber dem anschwellenden Rechtsextremismus zu erzielen, hat sich Professor Jens Christian Wagner bei der Gedenkstunde im Ulmer Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg (DZOK) am Sonntag ausgesprochen. Der Direktor der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, kritisierte, dass sich gerade bei offiziellen Volkstrauertagsveranstaltungen eine "Wohlfühlerinnerungskultur" und ein "Versöhnungstheater eingerichtet hätten. Der Hauptredner sprach von einem "unterschiedslosen Beweinen", das mitunter sogar Täter einschließe.

Derweil blieben wesentliche Fragen an die Geschichte ausgespart, so Wagner. Darunter die nach den "Tätern und den Profiteuren des NS-Regimes" und nach der "Funktionsweise der nationalsozialistischen Diktatur". Aufsetzend auf der Ideologie der rassisch konstituierten Volksgemeinschaft, hätten die Nationalsozialisten eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung erzielt: "Viele glaubten, es würde ihnen besser gehen, wenn es anderen schlechter geht", lautete Wagners Befund über das damalige Alltagsbewusstsein. Nach diesem Muster agitierten heute die Neuen Rechten und ihre Parteien. Wagner forderte eine Neujustierung der Gedenkkultur, die "mehr Reflexion der Geschichte" einschließt und dadurch mehr Bewusstsein schafft für das Vorgehen der heutigen Feinde der Demokratie und einer liberalen Gesellschaft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen