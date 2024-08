18-Jährige im Zug sexuell belästigt: Polizei sucht Zeugen

Eine 18-Jährige soll am Mittwochmorgen in einem Regionalzug in Richtung Ulm belästigt worden sein. Der mutmaßliche Täter stieg am Bahnhof Ulm-Ost aus. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise von Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 18-Jährige gegen 10 Uhr mit einer Regionalbahn von Langenau in Richtung Ulm. Bisherigen Informationen zufolge soll der bislang unbekannte Mann die junge Frau zunächst beobachtet haben, dann soll er sich jedoch neben sie gesetzt und sie angesprochen haben.

Während der Unterhaltung soll der Mann die junge Frau dann mehrfach gegen ihren Willen berührt und umarmt haben. Kurz bevor der Unbekannte den Zug beim Halt am Bahnhof Ulm-Ost verließ, soll er zudem versucht haben, die 18-Jährige zu küssen, was diese jedoch verhindern konnte. Der Täter wird anhand von Zeugenaussagen folgendermaßen beschrieben:

circa 45 bis 55 Jahre alt

1,60 bis 1,70 Meter groß

schwarze Haare

dunkle Augen

südländisches Erscheinungsbild

dunkel gekleidet

sprach nur gebrochen Deutsch

Weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Bundespolizei unter der Rufnummer 0711/87035-0 zu melden. Ermittelt wird wegen des Verdachts der sexuellen Belästigung. (AZ)