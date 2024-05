Baby in Altglascontainer: Zehn Jahre Haft für versuchten Mord am eigenen Kind

Nachdem eine Mutter ihr Neugeborenes in einem Glascontainer ausgesetzt hat, ist am Ulmer Landgericht das Urteil gefallen. Die Frau muss für viele Jahre in Haft.

Äußerlich regungslos nahm die Angeklagte das Urteil zur Kenntnis, während der Urteilsbegründung fixierte sie den Vorsitzenden Richter und stütze dabei ihren Kopf auf. Nach der Urteilsbegründung, auf dem Weg in die Zelle überkamen sie aber nach den Worten ihrer Verteidigerin Corinna Nagel die Emotionen.

Das Urteil liegt mit seinen zehn Jahren Haft deutlich über den Forderungen in den Plädoyers. Die Verteidiger forderten wegen versuchten Totschlags vier Jahre Haft, die Staatsanwaltschaft ging dagegen von versuchtem Mord aus und forderte siebeneinhalb Jahre.

In seiner gewohnt ausführlichen mündlichen Urteilsbegründung ging der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter auf die Suche nach einer Erklärung für die Tat, die er umschrieb mit „wirft es weg wie Abfall“. Auf der Motivsuche kam die Kammer auf ein Motiv mit erschreckender Banalität: Die Frau wollte kein weiteres Kind.

Die 38-Jährige war bereits Mutter von drei Kindern und von dem Vater seit 2016 getrennt. Als Alleinerziehende habe sie ihre Aufgaben gut erfüllt, es gab keine finanziellen oder materiellen Sorgen.

Das Gericht in Ulm sprach von einer von vorneherein ungewollten Schwangerschaft,

Den späteren Kindsvater lernte sie 2019 auf einer Kontaktplattform im Internet kennen. Im Dezember 2019 wurde eine Schwangerschaft abgebrochen, bevor das ausgesetzte Baby um den Jahreswechsel 2022/2023 gemeinsam mit der gleichen Internetbekanntschaft gezeugt wurde. Das Gericht sprach von einer von vorneherein ungewollten Schwangerschaft, die Verurteilte hatte dann auch im Februar 2023 im Internet Medikamente für einen Schwangerschaftsabbruch bestellt, die Anwendung brachte jedoch nicht den gewünschten Erfolg. Auch gab es wohl den Gedanken einer Adoptionsfreigabe oder einer anonymen Geburt, was aber ab dem Sommer nicht weiter verfolgt wurde.

Lesen Sie dazu auch

Stattdessen wollte die Frau das Kind in einer Hausgeburt zur Welt bringen. Dazu schaute sie sich auch Videos im Internet an. Den weiteren Verlauf fasst der Richter zusammen: „Sobald das Kind geboren ist, muss es verschwinden.“ Der Entschluss soll schon Tage vor der Geburt gefallen sein.

Als dann die Wehen einsetzen, bekommt die Frau Angst, dass das Kind falsch liegt und aus Sorge um das eigene Leben ruft sie in der Donauklinik Neu-Ulm an, um sie Rat von einer Hebamme zu holen. Während des 16-minütigen Gesprächs behauptet die Mutter, dass eine Adoption bereits in die Wege geleitet sei und lehnt eine anonyme Geburt in der Donauklinik ab. Nach der Geburt wird der gesunde Junge abgenabelt, die Mund gereinigt und dann in ein Laken und einen Pizzakarton gelegt.

Das Päckchen wird in einen nahegelegenen Glascontainer gesteckt. Alternativen dazu waren ihr nach Überzeugung des Gerichts zu aufwendig.

Für den Tötungsvorsatz wirft das Gericht der Mutter vor, eine anonyme Geburt verworfen zu haben und das Kind auch nicht vor dem Container, sondern im Container abgelegt zu haben. Auch habe es weder Windeln noch Säuglingsnahrung im Haus gegeben, was als weiteres Indiz gewertet wurde, dass das Kind "weg muss".

Der Vorsitzende Richter ging auch noch deutlich auf Gerüchte ein, die während der Hauptverhandlung in der Öffentlichkeit entstanden waren. Die rund fünfstündige Aussage der Angeklagte erfolgte nicht-öffentlich, um ihr die Möglichkeit zu voller Offenheit zu geben. Aus diesem zulässigen Verfahrensablauf entstanden jedoch auch Gerüchte über Sexualpraktiken, die Tresenreiter mit „innerhalb der Bandbreite, was moderne Erwachsene so machen“ und auch einen diskutierten sexuellen Missbrauch als Jugendliche rückte er gerade, dabei hat es sich um eine exhibitionistische Handlung vor der damals Achtzehneinhalbjährigen gehandelt.

Auch die Umstände der Zeugung ließ das Gericht nicht als Grund für das Entsorgen des Neugeborenen gelten, da diese einvernehmlich und ohne Gewalt geschah.

Baby im Glascontainer trägt Vornamen des Retters

Das Baby wurde „durch eine Verkettung glücklicher Umstände gerettet“, bei denen nur der Ausfall eines Umstandes den Tod des Kindes bedeutet hätte. So war die Nacht der Geburt ein milder Herbsttag, nur zwei Tage später schneite es. Der Mann, der das Kind entdeckte, kam von einer Feier, war dort länger als üblich und nahm einen anderen Weg als sonst. Im Vorbeilaufen hörte er das Wimmern des Kindes, konnte es aber nicht zuordnen, lief nach Hause, machte sich weiter Gedanken und ging noch einmal zurück. Nach der Aussage des Notarztes, der am Glascontainer war, war das Kind mit einer Körpertemperatur von 33 Grad bereits unterkühlt und hätte nicht wesentlich länger überlebt.

„Wir sind also sehr nahe an der Vollendung“ bewertete Richter Tresenreiter die Tat und die nachfolgenden Umstände. Das Kind befindet sich nun in der Obhut einer anderen Familie und trägt den Vornamen seines Retters.