Baby in Glascontainer ausgesetzt: Vater sagt im Prozess gegen die Mutter aus

Mit einem neuen psychiatrischen Gutachter ist der Prozess gegen die Frau aus Langenau fortgesetzt worden. Den Vater des ausgesetzten Babys würdigt sie keines Blickes.

Im Prozess gegen die Mutter, die ihr neugeborenes Baby im vergangenen Oktober in einem Altglascontainer in Langenau ausgesetzt haben soll, wurde mit einem neuen Sachverständigen die Zeugenbefragung fortgesetzt. Peter Winckler, der bisherige Sachverständige, war kurz nach Prozessbeginn verstorben.

Für die psychiatrische Begutachtung der 38-jährigen Angeklagten musste der neue Sachverständige zahlreiche Akten lesen und in einem mehrstündigen Gespräch mit der Angeklagten einen Zugang zu ihrem Innersten finden, um die Beweggründe für ihr Handeln wissenschaftlich erklären zu können.

41-Jähriger aus dem Allgäu ist der Vater des ausgesetzten Babys

Am dritten Verhandlungstag waren ehemalige Chatpartner der vierfachen Mutter geladen, darunter auch ein 41-jähriger Mann aus dem Allgäu, der eher in einem Nebensatz zugab, der Vater des Neugeborenen zu sein. Die Begegnung mit dem Mann ist der Angeklagten sichtlich unangenehm. Sie hat während der gesamten Aussage den Kopf auf den Boden gesenkt oder schaut zum Vorsitzenden Richter, während sie den Mann, mit dem sie ein Kind gezeugt hatte, keines Blickes würdigt.

Kennengelernt haben die beiden sich auf einer Dating-Plattform im Internet und nach vielen Chats kam es auch zu persönlichen Begegnungen bei dem Mann daheim. Da das Gericht hier ins Detail gehen wollte, um die Abläufe zu verstehen, wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Unklar bleibt dabei auch, wann der Mann von der Schwangerschaft erfahren hat und wie das Verhältnis zu seinem jetzt sechs Monate alten Kind ist. Ein weiterer 32-jähriger Chatpartner hatte wohl auch gelegentlich sexuellen Kontakt zu der Frau, auch hier wurden die Details nichtöffentlich erörtert.

Arbeitsumfeld der angeklagten Mutter aus Langenau sagt vor Gericht aus

Das Arbeitsumfeld der Angeklagten nahm ebenfalls großen Raum ein, neben einer Vorgesetzten und einer ehemaligen Arbeitskollegin wurde auch eine Büropartnerin befragt. Demnach hat die Frau in einer Klinik am Schreibdienst gearbeitet und sich dort gemobbt gefühlt, Kolleginnen sprachen aber von berechtigter Kritik an unsauberen Arbeitsweisen.

Lesen Sie dazu auch

Chatpartner und Arbeitskolleginnen waren aber auch mit Erzählungen konfrontiert, in denen sich die alleinerziehende Mutter von nun vier Kindern eine heile Welt zusammengelogen hat. Am Arbeitsplatz erzählte sie von ihrem Partner, dessen Eltern sich um die damals noch drei Kinder aus einer vorangegangenen Ehe übers Wochenende betreuten, damit das frisch verliebte Paar gemeinsame Zeit genießen kann. Der Chatpartner hat die Kinder aber wohl nie real gesehen. Ihm hat die 38-Jährige glaubhaft versichert, dass sie nach einem Positionswechsel am Arbeitsplatz nun eine Ausbildung auf dem Hubschrauber bezahlt bekommt.

Ausgesetztes Baby: Mutter aus Langenau verheimlicht Schwangerschaft nahezu perfekt

Ihre Schwangerschaft verheimlichte die Angeklagte am Arbeitsplatz nahezu perfekt, vor allem durch weite Oberteile und zusätzlich darüber übergezogene Westen. Auch ihr Hausarzt wusste nichts von der Schwangerschaft. Erst in der Woche vor der Geburt hatte eine Arbeitskollegin einen Verdacht, den sie in der Folgewoche ansprechen wollte, doch das Kind wurde vorher geboren.

Bei den weiteren Verhandlungsterminen, die bis Mitte Mai festgesetzt sind, werden noch weitere Zeugen geladen. Die anstehenden Plädoyers werden nicht-öffentlich sein, da sie sich auch auf Aussagen beziehen, die die Angeklagten bei einer nicht-öffentlichen Stellungnahme gegeben hat.