Ulm/Langenau

vor 19 Min.

Poesie in Corona-Zeiten: Wie geht es Autoren und Autorinnen in der Region?

Plus Über die Krise schreiben? Sie ignorieren? Neue Pfade suchen? Zwei Autoren und eine Autorin gewähren Einblicke, wie sie mit der Corona-Pandemie umgehen.

Von Dagmar Hub

"Die Liebe in den Zeiten der Cholera" nannte Gabriel Garcia Márquez 1985 einen Roman, der weltberühmt werden sollte. Seine Hauptfiguren bleiben von der Seuche verschont . Aber - was ist mit der Literatur in den Zeiten einer Pandemie passiert? Die Neu-Ulmer Zeitung führte drei Gespräche mit literarisch tätigen Menschen aus der Region.

