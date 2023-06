Unbekannte brechen in einen Imbisswagen ein

Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Imbisswagen in Langenau und stahlen nicht nur Geld. Die Polizei Ulm ermittelt in Einbruch und Diebstahl.

Mit einem unbekannten Gegenstand haben die Einbrecher zwischen Donnerstagnachmittag und Sonntagabend die Tür an einem Imbisswagen in der Wörthstraße in Langenau eingedrückt. Anschließend durchwühlten sie den Verkaufswagen. In einer Geldkassette fanden sie Geld, das sie nach Angaben der Ulmer Polizei mitnahmen.

Auch packten die Diebe Tiefkühlkost aus dem Imbisswagen ein und nahmen eine Propangasflasche mit. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Wer Hinweise zum Tathergang oder den Tätern hat, kann sich unter der Telefonnummer 0731/188-0 bei der Ulmer Polizei melden. (AZ)