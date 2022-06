Lastwagen fährt an Unfallstelle vorbei und baut selbst Unfall

Die Ulmer Polizei leitet nach einem Unfall die Spuren um, ein Lastwagenfahrer wechselt den Streifen. Dabei übersieht er einen Kleinwagen im toten Winkel.

Es hatte gekracht – und krachte gleich noch einmal. Ein Lastwagen hat am Donnerstag in Ulm einen Kleinwagen gestreift. Der Unfall ereignete sich in unmittelbarer Nähe einer früheren Unfallstelle.

Gegen 12.30 Uhr hatte die Polizei beide Abbiegespuren in die Hans-Lorenser-Straße im Donautal gesperrt, weil dort zuvor ein Unfall passiert war. Den Verkehr leiteten die Beamten auf die Geradeaus-Spur in Richtung Kuhberg. Deshalb wechselte ein Lastwagenfahrer den Fahrstreifen. Dabei übersah er wohl den Fiat einer 48-Jährigen, welcher sich im toten Winkel befunden hatte. Die Fahrzeuge streiften sich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der 50-jährige Fahrer des Lastwagens erhielt eine Belehrung. Die Polizei verwarnte ihn. (AZ)