Lastwagen fährt in Böschung: A8 nach Unfall stundenlang teils gesperrt

Ein Lastwagen landet bei Ulm-Ost in der Böschung. Der Schaden hält sich in Grenzen, doch Pendler bekommen den Unfall zu spüren.

Eine nahezu ebene Böschung hat einen Lastwagenfahrer am Dienstagmorgen vor Verletzungen und auch vor größerem Sachschaden bewahrt. Um kurz vor fünf Uhr morgens war der Fahrer eines Lastzuges auf der A8 in Richtung München nahe der Anschlussstelle Ulm-Ost nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach rund einhundert Metern Fahrt in der Böschung hatte sich das schwere Gespann im Erdreich festgefahren und kam nicht mehr weiter.

Unfall verursacht Sperrung und Stau auf A8 bei Ulm-Ost

Nach Polizeiangaben war die Witterung die Unfallursache. Die Autobahnmeisterei Dornstadt musste zur Bergung die rechte Fahrspur rund drei Stunden sperren, für wenige Minuten musste auch die gesamte Fahrbahn in Richtung München gesperrt werden. Mit einem Lkw-Abschleppwagen wurde der Lastzug wieder zurück auf die Fahrbahn gezogen, und nach einer Reinigung der dreckverschmierten Reifen konnte der Lastwagen seine Fahrt fortsetzen. An einem Leitpfosten und am Bankett entstand lediglich geringer Sachschaden. Während der Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr zeitweise bis zu sechs Kilometer zurück.