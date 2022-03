Lastwagenfahrer demonstrieren in Ulm und Neu-Ulm gegen hohe Spritpreise

Plus Die Logistik-Branche bangt um ihre Existenz und macht mit einer Rundfahrt und einem Hupkonzert auf sich aufmerksam. Am Ende geleitet die Polizei den Konvoi.

Mit Preisen weit jenseits der Zwei-Euro-Marke ist die Leidensfähigkeit vieler Autofahrerinnen und Autofahrer bald erreicht. Jüngst stellte sogar ein Tankwart in Frankreich aus Protest gegen die hohen Benzinpreise seinen Verkauf ein, wie mehrere Medien berichtet hatten.