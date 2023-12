Lastwagenfahrer geht mit Schraubenschlüssel auf Kollegen los

Im Ulmer Norden kommt es zu einem nächtlichen Streit zwischen Lastwagenfahrern. Einer greift daraufhin zum Schraubenschlüssel.

Ein verbaler Streit zwischen Lastwagenfahrern ist in der Nacht zum Samstag in Ulm zu einer Körperverletzung eskaliert. Aneinandergeraten waren die Fahrer gegen 2.15 Uhr in der Mergelgrube im Ulmer Norden nahe dem Containerbahnhof. Ursache für den Streit war, dass ein 46-Jähriger nach der Pause seine Fahrt nicht fortsetzen konnte, da der Lastwagen eines 48-Jährigen sein Fahrzeug blockierte.

Beim Rangieren im Ulmer Norden kommt es zum Streit

Laut Polizei kam schließlich der Jüngere mit einem Unterlegkeil bewaffnet zum im Lastwagen sitzenden Fahrer, öffnete dessen Tür und schlug mehrfach gegen den Sitzenden. Ein Mitfahrer ging dazwischen. Der 46-Jährige ließ dann zunächst von dem im Lastwagen sitzenden Mann ab, aber nur, um kurze Zeit später mit einem Schraubenschlüssel bewaffnet auf den 48-Jährigen loszugehen. Dieser hatte mittlerweile sein Fahrzeug verlassen und konnte die Schläge mit einem Koffer abwehren.

Der Zeuge ging zum Glück nochmals dazwischen. Beim Eintreffen der Polizei hatte sich die Situation beruhigt. Der 48-jährige Fahrer wurde leicht verletzt und musste nicht weiter behandelt werden. Der 46-Jährige sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung entgegen. (AZ)