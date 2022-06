Lastwagenfahrer streift Auto im Blaubeurer Ring und flieht

Ein Lastwagen mit Bagger auf dem Anhänger wechselt im Blaubeurer die Spur und beschädigt ein Auto. Der Wagen muss abgeschleppt werden, der Lkw fährt davon.

Die Polizei sucht den Fahrer eines Lastwagen-Gespanns mit einem Bagger auf dem Anhänger, der am Dienstag mit seinem Gefährt ein Auto gerammt hat und danach einfach weitergefahren ist. Das Auto musste abgeschleppt werden.

Am Dienstag gegen 13.15 Uhr hielt eine 68-Jährige nach Polizeiangaben mit ihrem BMW auf dem rechten Fahrstreifen am Blaubeurer Ring. Sie kam von der B10 aus Richtung Dornstadt. Links neben ihr hielt ein unbekanntes Lkw-Gespann. Der unbekannte Fahrer fuhr in den Blaubeurer Ring ein und wechselte sofort verbotswidrig auf den rechten Fahrstreifen. Dabei streifte er an der linken Fahrzeugseite des BMW entlang.

Die 68-Jährige hupte mehrmals. Das beeindruckte den Fahrer offenbar wenig und er fuhr weiter in Richtung B10/Neu-Ulm. Durch den Unfall war der BMW nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Der unbekannte Laster soll grau gewesen sein und auf seinen Anhänger war ein kleiner Bagger geladen. Vom Anhänger ist lediglich das Teilkennzeichen WEH oder WEI bekannt. Dieser müsste hinten rechts durch den Unfall einen Schaden haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ulm-West unter der Telefonnummer 0731/188-3812 entgegen. (AZ)