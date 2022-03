Ulm/Laupheim

Bringt die OB-Wahl in Laupheim das Einstein-Museum in Bedrängnis?

Hier, im Haus der einstigen Gaststätte „Zum König von England“, will die Stadt Ulm ein Museum zum Gedenken an Einstein einrichten.

Plus Ingo Bergmann ist hoch qualifiziert und soll das neue Ulmer Einstein-Museum leiten. Doch nun will er Oberbürgermeister in Laupheim werden.

Von Dagmar Hub

Der März ist für Ingo Bergmann spannend: Der designierte Leiter des künftigen Ulmer Einstein-Museums hat bei der Wahl eines neuen Oberbürgermeisters der Stadt Laupheim seinen Hut in den Ring geworfen. Und wenn er sich nicht Chancen ausrechnen würde, hätte er das nicht getan, sagt der Historiker und Politikwissenschaftler, der seit zwölf Jahren für die Ulmer Stadtverwaltung arbeitet. Auf der sonnigen Seite des Lebens sitzt er zur Zeit in jedem Fall: Wird er nicht Oberbürgermeister, wird er irgendwann zum Ende 2022 oder Anfang 2023 das Einstein-Museum im Engländer genannten mittelalterlichen Gebäude im Herzen Ulms eröffnen können. "Verlieren kann ich eigentlich nicht", sagt Bergmann angesichts der Optionen. In Ulm aber könnte es Probleme geben.

