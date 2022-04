Die Polizei sucht einen vermissten 56-Jährigen: Ist ihm etwas zugestoßen?

Am Freitag verschickt er übers Handy ein Foto, danach ist er nicht mehr erreichbar. Sein Auto steht bei einer Bergbahn. Die Polizei sucht nach Frank Zipperlen.

Seit Freitagmorgen wird der 56 Jahre alte Frank Zipperlen aus Laupheim vermisst. Angehörige und Polizei fürchten, dass ihm beim Wandern etwas zugestoßen sein könnte. Am Sonntag hatte er seine Tochter nicht wie verabredet zum Frühstück besucht. Nun hofft die Polizei auf Hinweise.

Die Tochter des Mannes meldete sich am Sonntag bei der Polizei. Er wollte sie am Sonntag zum Frühstück besuchen, kam jedoch nicht bei ihr an. Am Freitag zuvor hielt er sich vermutlich noch im Oberallgäu zum Wandern auf. Das von dem 56 Jahre alten Mann genutzte Fahrzeug fanden Beamte der bayerischen Polizei im Oberallgäu bei Oberstaufen auf dem Parkplatz einer Bergbahn. Die Polizei sucht dort ebenfalls nach ihm. Bislang wurde der Vermisste jedoch nicht gefunden. Ihm könnte etwas zugestoßen sein oder er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden, so die Sorge.

Der 56 Jahre alte Frank Zipperlen aus Laupheim wird seit Freitag, 22. April, vermisst. Foto: Polizei Ulm

Polizei Ulm sucht vermissten Mann aus Laupheim

Frank Zipperlen ist 1,83 Meter groß und schlank. Er hat dunkelgraue Haare, an den Schläfen sind seine Haare hellgrau. Der 56-Jährige meldete sich zuletzt am Freitag, 22. April, gegen 9.30 Uhr mit einer Bildnachricht über sein Telefon. Darauf ist er mit Bergen im Hintergrund zu sehen. Auf dem Bild trägt er einen grauen Kapuzenpullover des Herstellers Nike mit der Aufschrift "Braves", darüber eine Wanderjacke, die dunkelblaue Ärmel und eine hellblaue Vorderseite hat. Zudem hatte er eine schwarze Sonnenbrille auf. Seit Freitag ist er nicht mehr zu erreichen.

Nun fragt die Polizei:

Wer hat den 56-jährigen Frank Zipperlen seit Freitag gesehen?

seit Freitag gesehen? Wer kennt seinen Aufenthaltsort?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise werden unter Telefon 0731/1880 oder in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen. (AZ)