Frau aus Laupheim wird Opfer von Betrügern und übergibt Geld in Ulm

Eine Frau aus Laupheim ist am Donnerstag von Betrügern um ihr Erspartes gebracht worden. Die Frau übergab in Ulm einen Briefumschlag mit Geld.

Wie die Polizei mitteilt, klingelte gegen 16 Uhr das Telefon bei der Frau in Laupheim. Ein mutmaßlicher Betrüger täuschte vor, ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Um ihre angeblich in Haft sitzende Tochter nun gegen Kaution freizukaufen, forderte er Geld.

Die Seniorin ging daraufhin zu ihrer Bank und hob am Schalter Bargeld ab. Wie viel wird im Polizeibericht nicht erwähnt. Anschließend sollte die Frau das Geld in Ulm einem Kurier übergeben. Mit dem Geld fuhr die Frau in die Ulmer Sedanstraße. Dort übergab sie gegen 17.30 Uhr das Geld in einem Briefumschlag an einen Unbekannten. Der Mann lief anschließend zu Fuß davon.

Rund eine Stunde später erkannte die Frau zuhause den Betrug und erstattete Anzeige. Die Kriminalpolizei Biberach (Telefon: 07351/4470) ermittelt nun und sucht nach den Betrügern. Der Abholer hatte einen dunkleren Teint, war etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und schlank. Er hat kurze, braune Haare und einen leichten Schnauzer. Bekleidet war er mit einem beigen Strickpullover und einer beigen Stoffhose. (AZ)