Lauter Knall bei Unfall in Ulm: Transporterfahrer übersieht Straßenbahn

Der große Knall des Unfalls schreckt Schüler in Ulm auf. Der Fahrer des Transporters wurde verletzt.

Mit glimpflichen Verletzungen endete der Zusammenstoß zwischen einem Pritschenwagen und einer Straßenbahn am Ulmer Kuhberg. Am Dienstag kurz nach 10 Uhr wollte der 42-jährige Fahrer eines VW Transporters aus der Bushaltestelle am Schulzentrum Kuhberg in den Egginger Weg fahren, beim Überqueren der Straßenbahngleise übersah er die von rechts kommende bevorrechtigte Straßenbahn.

Notbremsung kann den Unfall der Tram in Ulm nicht verhindern

Trotz einer Notbremsung konnte der Straßenbahnfahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern und traf den Transporter an der Hinterachse. Durch den Aufprall drehte sich der Transporter um 90 Grad, aus der hinten offenen Plane wurden Teile der Ladung auf den Egginger Weg geschleudert. Zwei Schüler des Technischen Gymnasiums, das unmittelbar neben der Unfallstelle liegt, hörten den Knall des Zusammenstoßes und kamen zusammen mit weiteren Zeugen zu Hilfe.

Der ehrenamtliche Feuerwehrmann und der medizinische Ersthelfer betreuten den verletzten Unfallverursacher bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Nach einer Untersuchung durch den Notarzt wurde der Transporterfahrer mit leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnfahrer und die beiden Fahrgäste blieben körperlich unverletzt.

Die Feuerwehr kümmerte sich um Diesel, der aus dem umgekippten Stromaggregat ausgelaufen war. Die Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen zum Unfallhergang. Rund eine Stunde lang mussten wegen des blockierten Straßenbahngleises Busse zwischen dem Kuhberg und dem Ehinger Tor verkehren. Der Transporter musste abgeschleppt werden, die Straßenbahn konnte aus eigener Kraft zur Werkstatt fahren. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 25.000 Euro.