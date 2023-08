Ulm

Leben mit Long Covid: Ulmer Studie macht ein wenig Hoffnung

Plus Long Covid kann das Leben von Betroffenen komplett auf den Kopf stellen. Ulmer Forscher arbeiten daran, das Syndrom zu verstehen – und präsentieren erste Erkenntnisse.

Zunächst fühlt es sich so an wie eine normale Erkältung. Im November 2020 erkrankt Imke Schmid an Covid und bleibt von größeren Komplikationen verschont. Doch nach den obligatorischen zwei Wochen Quarantäne beginnt für die 48-Jährige ein Martyrium, das bis heute andauert. Sie bemerkt Gleichgewichtsstörungen, ihr Körper wird schnell müde, und obwohl sie immer viel Sport getrieben hat, bekommt sie keine Luft mehr. Fitnesstraining, Reiten und Nordic Walking - keinem ihrer Hobbys kann sie mehr nachgehen. Viele ehemalige Corona-Infizierte wie Imke Schmid werden auch noch monate- oder sogar jahrelang von unterschiedlichsten Symptomen geplagt. Die Belastung für Betroffene von Long Covid ist immens, und nur allmählich machen erste Studienergebnisse ein wenig Hoffnung.

Betroffene von Long Covid leiden unter den unterschiedlichsten Symptomen

Long Covid ist als post-virales Syndrom kein Einzelfall, auch andere Viren verursachen lang andauernde Symptome. Bei Long Covid treten diese Nachwirkungen jedoch viel häufiger auf. "Es sind Beschwerden, die mehr als drei Monate nach einer Covid-Erkrankung weiterbestehen oder neu auftreten, und dabei keine andere erkennbare Ursache haben", sagt Dr. Johannes Kirsten, der als Sportmediziner an der Uniklinik Ulm Patienten betreut und zu Long Covid forscht. Damit sei es sehr schwierig, eine Diagnose zu stellen, denn korrekterweise müssten durch unzählige Tests alle anderen Möglichkeiten ausgeschlossen werden. Die Odyssee von Arzt zu Arzt zehrt an den ohnehin schon spärlichen Kräften der Betroffenen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

