Lebensgefährlicher Angriff an B10-Unterführung: Lange Haft gefordert

Plus Kurz vor den Plädoyers erscheint der schwerst verletzte Jugendliche, der mit einer abgebrochenen Flasche angegriffen worden ist, vor dem Landgericht Ulm.

Mehrere Monate Reha liegen hinter dem Jugendlichen, der bald 18 Jahre alt wird. In der Nacht auf den 5. April sind er und weitere junge Menschen an der B10-Unterführung an der Kleinen Blau attackiert worden. Ein 25 Jahre alter Mann soll einem gleichaltrigen Begleiter des schwerst verletzten Jugendlichen mit der Faust ins Gesicht und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen haben. Dann soll er mit dem abgebrochenen Flaschenhals auf das Hauptopfer eingestochen haben. Dass der Schüler aus dem Raum Weißenhorn überlebte, bezeichneten Ärzte im Prozess als "fast ein Wunder". Am Freitag nahm das Hauptopfer an der Verhandlung am Landgericht Ulm teil.

Der Jugendliche, der nach der Tat auf den Rollstuhl angewiesen war, stieg die Treppen zum Verhandlungssaal im ersten Stock des Justizgebäudes selbst hinauf. Die Tat dürfte ihn nach Ansicht von Fachleuten sein Leben lang beeinträchtigen. Konkrete Prognosen gibt es nicht, kognitiv und körperlich hat er nach sieben Monaten Reha Fortschritte gemacht. Starke Schwierigkeiten hat er noch immer. Der Jugendliche sagte als Zeuge aus, nach Angaben von Beobachtern kann er "eingeschränkt" sprechen. Zudem befragte die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Wolfgang Tresenreiter einen Freund der Geschädigten und einen Arzt. Der psychiatrische Sachverständige Andreas Küthmann stellte sein Gutachten vor. Inhaltliche Angaben zu den Aussagen machte Gerichtssprecherin Hanna Eckert nicht.