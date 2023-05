Leihgabe für Einstein-Museum: Ein Brief über eine Lebensrettung

Alberts Einsteins Verwandte Frieda und Fritz Hirsch verhinderten eine Deportation vor den Nazis knapp. Wie das gelang, wird im Ulmer Museum zu lesen sein.

Bei einem kurzen Besuch des in Arizona lebenden Ehepaares Ronald und Linda Hirsch erhielt Sabine Presuhn, die Leiterin des künftigen Museums "Die Einsteins" am Weinhof, ein neues Exponat für das Museum, das im Frühjahr 2024 eröffnet wird.

Ronald Hirschs Vater Fritz war der Sohn der Ulmerin Frieda Hirsch, einer Cousine von Albert Einstein. Frieda Hirsch konnte mit ihrem Ehemann vor den Nationalisten nach San Francisco fliehen. In dem sogenannten Rotkreuz-Brief, bei dem 25 Wörter erlaubt waren, konnte Fritz Hirsch vor 70 Jahren, im März 1943, seinen Eltern mitteilen, dass er in letzter Minute der Deportation in eines der Vernichtungslager im Osten entronnen war.

Leihgabe für neues Ulmer Museum "Die Einsteins"

Der 35-Jährige hatte der Gestapo glaubhaft machen können, dass er auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitze. Daraufhin konnte er aus dem Sammellager in Stuttgart nach Ulm zurückkehren, durchlief zwei Lager für amerikanische Kriegsgefangene in Bayern und gelangte dann 1945 über die Schweiz nach Algerien und nach Kriegsende in die USA.

Das Dokument wird als Leihgabe der Familie Hirsch im Museum "Die Einsteins" zu sehen sein.