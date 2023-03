Taio will leben – dafür braucht er eine Stammzellenspende

Der dreijährige Taio benötigt dringend eine Stammzellenspende. Für den Superhelden-Fan, der an einer schweren aplastischen Anämie leidet, findet in Ulm eine Typisierungsaktion statt.

Im Sommer vergangenen Jahres trat die lebensbedrohliche Krankheit, bei der das Knochenmark zu wenige Blutzellen produziert, erstmals bei Taio auf. "Seitdem kämpft er isoliert von der Außenwelt, da jede Ansteckung sehr bedrohlich für Taio sein kann", erklärte sein Vater in einer Videobotschaft.

Bisher wurde leider kein passender Spender gefunden – es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. "Nun unterstützen wir aus Süddeutschland, um die Chancen zu erhöhen, einen Spender zu finden", teilt die gemeinnützige DKMS, ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei, mit. Nun startet die DKMS in Ulm eine Typisierungsaktion.

Der Name Taio bedeutet übersetzt "geboren zum Glücklichsein". Aktuell steht es jedoch leider sehr schlecht um den Dreijährigen. Sein Knochenmark produziert zu wenig Blutzellen, die Lage ist ernst. Das ist der Grund, warum die DKMS nun in Ulm nach möglichen Stammzellenspendern sucht.

Taio lebt in Leipzig, dort findet die nächste Typisierungsaktion am kommenden Wochenende statt. Doch die Hoffnung, hier einen infrage kommenden Spender für den Dreijährigen zu finden, ist gering. Ein Problem: Der Bub kommt aus Kamerun, dort wären — genetisch bedingt — die Erfolgsaussichten wohl höher. Doch eine solche Reise kommt aufgrund seines Gesundheitszustandes nicht infrage.

Typisierungsaktion für Taio in Ulm

Die Aktion findet am Samstag, 18. März, in den Räumlichkeiten der Freiwilligenagentur Engagiert in Ulm in der Radgasse 8 statt. Das läuft so ab: Zwischen 12 und 18 Uhr werden alle Menschen zwischen 17 und 55 Jahren eingeladen, sich typisieren zu lassen. Ein Prozedere, das nur wenige Minuten dauert. Aber womöglich Taios Leben retten könnte.

Mit zwei Wattestäbchen werden die Wangeninnenseiten abgestrichen, das war's. Die Stäbchen werden eingeschickt und analysiert. Für alle potenziellen Spender warten Kaffee und Kuchen bei der Typisierungsaktion. (AZ)