vor 34 Min.

Lesung in Ulm: Wie Nazihass in Kinderköpfe kam

Autorin Hilde Glas las in Ulm aus ihrem Buch "Die Weltreisenden. Schleichwege zum Hass". Der scheidende DZM-Leiter Christian Glas hört zu.

Plus Das Buch "Die Weltreisenden. Schleichwege zum Hass" erzählt von der Propaganda der Nazis. Autorin Hilde Link will in Ulm eine Versöhnungsbotschaft senden.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Es war die letzte Veranstaltung des Donauschwäbischen Zentralmuseums unter der Ägide des scheidenden Leiters Christian Glas, der nach 28 Jahren in dieser Position in den Ruhestand geht: Hilde Link, in München geborene und im Tessin lebende Ethnologin, stellte ihren Oral-History-Roman "Die Weltreisenden. Schleichwege zum Hass" vor.

