"Letters": Heyoka-Theater lässt in berühmten Briefen tief blicken

Das Jugendensemble des integrativen Heyoka-Theaters bringt Autoren und ihre Texte mal ganz anders auf die Bühne und feiert eine beeindruckende Premiere im Ulmer Roxy.

Das Ensemble des integrativen Theaters Heyoka bewegt sich souverän auf der Bühne. Die Schauspielerinnen und Schauspieler rücken mit dem In-Szene-Setzen berühmter Schriftwechsel auch deren Autoren ins Rampenlicht. Den Hauptteil des Stücks "Letters" umrahmen zudem Briefe von den Aufführenden selbst, sodass unter Regisseurin Eva Ellerkamp zusammen mit Franziska Egghart eine beeindruckende Uraufführung und Premiere stattfand.

Das Heyoka-Theater beeindruckt bei der Uraufführung und Premiere

Die Konstellation der Truppe zeigte sich spannend: Kunst- und literaturinteressierte Jugendliche des Schubart-Gymnasiums sowie der Schulen Illerblick und Gustav-Werner-Schule lernten sich kennen und entdeckten die schriftliche Korrespondenz großer Schriftsteller in den Zeiten des digitalen Nachrichtenverkehrs für sich. Sie begannen sich Briefe zu schreiben und brachten ihr Erarbeitetes als Gesamtkunstwerk auf die Bühne. Im Stück tauchen auch bekannte Autoren auf wie Albert Camus, Ingeborg Bachmann, Paul Celan, Franz Kafka oder Dietrich Bonhoeffer.

Szenisch eingerahmt wurden sie von einer Art Prolog und Epilog durch zwei Posthörner blasende Postillione (Franziska Egghart, Valentin Osswald), die geschäftig mit ihren Postsäcken hantierten. Es fanden Raumwechsel statt und Requisiten wurden sparsam eingesetzt, sodass die Dialoge, ihre Inhalte und die schauspielerische Leistung ins Blickfeld des Publikums rückten.

Schon der Beginn deutete an, worum es in dem Stück gehen soll: Im Zuge der lebendig dargestellten Sprechvorträge wurden neben den Gedanken und Gefühlen des Verfassers oder der Verfasserin auch deren Charakter sichtbar, biografische Ausschnitte, etwaiges Handeln, Scheitern oder Welteinsichten. Zunächst befanden sich die Darstellenden auf dem Boden ausgestreckt, nuschelnde reglose Körper, deren Texte durch vorgehaltene Mikrofone (Dominik und Leonie Lahaye) für Momente bruchstückhaft verständlich wurden. Der Vergleich zu Briefen lag nahe, die sich durch Vorgelesen werden bei Außenstehenden Gehör verschaffen und danach wieder verstummen. Je nachdem aber nicht ganz, indem etwas von dem zurückbleibt, was die Zeilen im Menschen hervorgerufen haben, eine unsichtbare Verbindung zu dem Verfassenden oder sogar ein gewisses Bild des Schreibenden.

Liebesbriefe berühmter Autoren auf der Roxy-Bühne in Ulm

Beim ersten Briefdialog waren der französische Existenzialist Albert Camus (Marc Schneider) und die Schauspielerin Maria Casares (Yade Kahraman) zu hören. Sein Bekenntnis: "Ich liebe dich um zu wissen, dass man nichts dagegen machen kann." Oder "dich verlieren heißt auch mich verlieren", worauf Maria Casares immer wieder versichert: "Ich liebe dich, Albert". Die von Höhen und Tiefen geprägte Liebesgeschichte in Briefen "Schreib ohne Furcht und viel" (1945 bis 1959) endet 1960 mit dem tragischen Unfalltod Camus.

In einem anderen Bild geht es um Franz Kafkas (Elias Baldszun) "Briefe an Milena". Milena Jesenská (Greta Ellerkamp) kannte Kafka gut und übersetzte seine Werke vom Deutschen ins Tschechische. Beide stammten aus jüdischen Familien, begegneten sich in einem Kaffeehaus und schrieben um 1919/20 einander Briefe. Ihre Beziehung war kompliziert: "Ich lieb dich seit ich denken kann, ich fing erst mit 20 das Denken an", stellte Kafka fest.

Ein überaus passender Abschluss gelang dem Theater mit den "Brautbriefen Zelle 92" von Dietrich Bonhoeffer (Moritz Grevel) an seine Verlobte Maria von Wedemeyer (Greta Elerkamp). In herzergreifenden Texten und in der steten Erwartung auf ein Wiedersehen überbrücken sie fast zwei Jahre, die Bonhoeffer als Angehöriger des Widerstands in Gestapo-Haft verbrachte. Dann wurde Dietrich Bonhoeffer am 9. April 1945 hingerichtet. Nicht fehlen durfte sein berühmtes Gedicht "Von guten Mächten treu und still umgeben". Den Nachhall von Gesang (mit Sven Brunski an der Gitarre) und Gedanken der beiden Liebenden noch in den Ohren, kehrten Publikum und Schauspielende wieder in ihren ersten Raum zurück, wo sich mit Abschlussbetrachtungen der imaginäre Vorhang für "Letters" schloss. Die Vorstellung im Roxy war mit rund 60 Zuschauenden ausverkauft und die applaudierten lange.