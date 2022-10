Letzte Chance: Filmprojekt "60x60" läuft nur noch bis Freitag

Zur Finissage des Filmprojekts "60x60" gibt es DJ-Musik, das Künstlerduo Honey & Bunny berichtet von seiner Arbeit.

Am Freitag, 14. Oktober, ab 19 Uhr lädt das Museum Brot und Kunst zur Finissage seines Filmprojekts "60x60" in den Salzstadel ein. "60x60" ist ein weltumspannendes Filmprojekt, das 60 Kurzfilme à 60 Sekunden von Künstlerinnen und Künstlern aus verschiedenen Ländern und Kulturen verbindet. Die internationale Filmcollage führt die ästhetisch ganz unterschiedlichen Stimmen zu dem übergreifenden Thema Essen in politischen und kulturellen Kontexten zusammen.

Museum Brot und Kunst in Ulm zeigt Filme von Künstlern

An diesem letzten Abend erwartet die Besucherinnen und Besucher noch einmal etwas Neues: Zu Gast ist das Duo Honey & Bunny aus Wien. Die Architekten Sonja Stummerer und Martin Hablesreiter gründeten bereits 2003 ihr interdisziplinäres Studio Honey & Bunny und beschäftigen sich in ihren künstlerischen Performances viel mit Alltagskultur: insbesondere mit der Wahrnehmung und den Ritualen des Essens. In ihrem Video/Eat Art Workshop, den sie mit einer generationenübergreifenden Gruppe im Museum Brot und Kunst durchführen, geht es um kulinarische Erinnerungen, die wir alle haben. Diese können von Genuss oder Ekel, von eingeübten Ritualen oder besonderen Zubereitungen erzählen. Gemeinsam sollen daraus kurze Videos zu sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit entstehen. Im Rahmen der Finissage werden Honey & Bunny die Ergebnisse des Workshops präsentieren und auch ihre eigene Arbeit erläutern.

Außerdem wird die Auswahl der Videos vorgestellt, die vom Museum für die Sammlung angekauft werden. Gefeiert wird all das mit "Vienna Impressions" vom Ulmer DJ Nico Bulla. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Abend frei. (AZ)

