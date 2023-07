"Letzte Generation": Aktivisten blockieren Verkehr am Ehinger Tor in Ulm

Die "Letzte Generation" hat für heute bundesweite Protestaktionen angekündigt. Eine davon legt aktuell den Verkehr in Ulm lahm.

Kein Durchkommen mehr in Ulm: Aktivisten der umstrittenen Bewegung "Letzte Generation" haben am Freitagmorgen den Verkehr direkt an der viel befahrenen und großen Kreuzung am Ehinger Tor blockiert. Gegen 7.30 Uhr setzten sie sich am heutigen Freitagmorgen auf die Straße am Bismarckring. Drei Personen klebten sich am Asphalt fest. Der Verkehr staute sich. Im morgendlichen Berufsverkehr kam es zu Staus und Behinderungen. Nach etwa einer Stunde war die Blockade aufgelöst.

Die Aktion ist Teil eines von der Bewegung bundesweit organisierten Protests an diesem Freitag (14.7.23). Anlass ist der aus ihrer Sicht unzureichende Einsatz der Bundesregierung für weniger klimaschädliche Treibhausgase speziell im Verkehr, wie ein Sprecher am Donnerstag erklärte. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) habe trotz rechtlicher Verpflichtung kein Sofortprogramm vorgelegt, um die im Klimaschutzgesetz festgelegten Höchstmengen einzuhalten. Man sollte "ein besonderes Protestbild geben, das den Gesetzesbruch der Regierung transparent macht", so der Sprecher weiter.

Nichts geht mehr am Ehinger Tor: Protestaktion der "Letzten Generation" in Ulm. Foto: Michael Kroha

Blockade-Protest der "Letzten Generation" in Ulm: Demo in der Olgastraße am Dienstag

Am Donnerstag hatten sich Aktivisten der Gruppe Zugang zu den Flughäfen in Düsseldorf und Hamburg verschafft und mit Blockaden mitten in der Ferienzeit vorübergehend den Flugverkehr lahmgelegt. In Ulm veranstalteten diese Woche etwa ein Dutzend Unterstützende der "Letzten Generation" einen Protestmarsch in der Olgastraße. Die Demo war nicht angemeldet, die Polizei nahm Personalien auf. Die Ulmer Gruppe der umstrittenen Bewegung bremste den Autoverkehr aus.

Ein Sprecher Wissings sagte zu den Anstrengungen des Ministeriums, das Bundeskabinett habe im Juni die Weichen für eine Reform des Klimaschutzgesetzes gestellt und auch im Entwurf ein Klimaschutzprogramm vorgelegt. Darin seien für den Verkehrssektor weitreichende Maßnahmen vorgesehen. Es sei "gemeinsame Auffassung" der Bundesregierung, dass das Verkehrsministerium damit der Verpflichtung zur Vorlage zusätzlicher Klimaschutzmaßnahmen nachgekommen sei.

Im Jahr 2022 war im Verkehrs- sowie Gebäudebereich die gesetzlich vorgeschriebene Menge an Treibhausgasen überschritten worden. Nach dem geltenden Klimaschutzgesetz müssen die zuständigen Ressorts Sofortprogramme für Verbesserungen vorlegen. Die Frist dafür läuft am 17. Juli ab.

In Ulm ist es nicht erste Protestaktionen der "Letzten Generation". Im Februar kam es zu einer angekündigten Blockade der Neuen Straße. Ende November 2022 war in der Neutorstraße vor dem Theater Ulm kein Durchkommen. Es war damals der erste Auftritt in der Ulmer Region der Bewegung. (krom mit dpa)