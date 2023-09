Letzte Generation demonstriert in Ulm – diesmal auf Gehwegen

Bei Protesten in Ulm haben Aktivistinnen und Aktivisten Banner und Porträts von Mitstreitenden in Präventivhaft dabei. Sie verweisen auf einen offen Brief von Juristen.

Erneut sind Unterstützerinnen und Unterstützer der Letzten Generation in der Ulmer Innenstadt zu einem Protestmarsch zusammengekommen. Nach einer friedlichen Diskussion mit der Polizei liefen sie am frühen Donnerstagabend nicht auf der Straße, sondern auf Gehwegen entlang der Frauenstraße, Neue Straße und Friedrich-Ebert Straße. Die Versammlung endete mit einer Kundgebung auf dem Münsterplatz. Von Ulmer Passanten gab es nach Angaben der Protestgruppe sowohl Unverständnis als auch positiven Zuspruch.

Die Protestierenden trugen dabei Banner mit Aufschriften wie "Klimakatastrophe zulassen = Verfassungsbruch" und "Unsere Kinder sind keine Verbrecher" mit sich. Auch Porträts der 29 Aktivistinnen und Aktivisten, welche sich bis zu 30 Tage in Bayern in Präventivhaft hatten sie dabei.

Protestmarsch der Letzten Generation in Ulm

Mit auf der Straße war Studentin Sarah Lobenhofer. Die 22-Jährige kritisiert die Regierung dafür, dass die Klimakatastrophe befeuert werde Grundrechte begraben würden: "In einer Welt jenseits der 2,5-Grad-Erhitzung, in einer Welt von Dürren, Ernteausfällen und Flutkatastrophen kann das Recht auf Leben nicht gewährleistet werden, wird die Würde des Menschen angetastet." In einer Mitteilung verweist die Letzte Generation darauf, dass knapp 60 Verfassungsrechtler und Völkerrechtlerinnen die Anliegen der Proteste der Letzten Generation in einem veröffentlichten Brief als völlig gerechtfertigt bezeichnet hätten.

Eine ältere Frau, die am Protestmarsch teilgenommen hat, ergänzt: "Die Klimakrise lässt sich nicht auf Dauer verdrängen! Ich will meiner Enkelin in die Augen sehen können, wenn sie mich später fragt: Was hast du damals gemacht?" Die Letzte Generation sieht den Herbst 2023 als einen Wendepunkt. Man wolle weiter für Maßnahmen gegen die Klimakrise protestieren.