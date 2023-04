Liedermacher Walter Spira wird 70 – und hat im Leben viel gelernt

Plus Er wird 70, fühlt sich wie 16 und ist trotzdem schon sehr weise geworden. Walter Spira über das Leben, das Suchtpotenzial von Schokolade und eine große Feier.

Das tollste Wort, das ihm je begegnet sei, heißt „"Nonkonformistenuniform", sagt der Ulmer Liedermacher Walter Spira. Reinhard Mey, dessen Fan Spira ist, hat das Wort geprägt, 1972. Damals habe er sie auch getragen, die Nonkonformistenuniform, sagt Walter Spira mit einem Lächeln – und längst habe er sie abgelegt, um alleine zu denken. Walter Spira wird heute 70. Am Samstag feiert er im Roxy mit einem vierstündigen Konzert (mindestens!) und einer Partynacht.

Den Süchten hat er längst abgeschworen – dem Alkohol und den Zigaretten. Und dafür die Schokolade entdeckt: Es dürfte nicht ganz zufällig sein, dass das Café in Ulm, das Walter Spira mit seinem zweiten Sohn Philipp seit 15 Jahren betreibt, "Choclet" heißt. Doch, Schokolade sei für einen Suchtveranlagten wie ihn eine große Leidenschaft, sagt Walter Spira. Nüchtern sieht er die Welt – und das bedeutet in diesem Fall nicht nur "ohne Alkohol", der ihn vor Jahrzehnten im Griff hatte, sondern auch "einfach realistisch".