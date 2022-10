Ulm

Neue Austellung "Reine Formsache": Linien, Kreise, Quadrate und viel Farbe

In der neuen Ausstellung in der Ulmer Kunsthalle Weishaupt sind konstruktiv-konkrete Kunstwerke zu sehen, beispielsweise das "Perfect Painting" von Roy Lichtenstein.

Plus Die Ulmer Kunsthalle Weishaupt präsentiert ihre neue Ausstellung, in der es nicht um den tieferen Sinn geht, sondern nur um Formen. Worauf Sammler Siegfried Weishaupt besonders stolz ist.

Von Stefan Kümmritz Artikel anhören Shape

Mit der neuen Ausstellung in der Ulmer Kunsthalle Weishaupt „Reine Formsache“ hat sich Siegfried Weishaupt einen Herzenswunsch erfüllt. Von Sonntag an – die Vernissage ist um 11 Uhr – sind dort für die nächsten Monate erstmals auf beiden Ausstellungsetagen konstruktiv-konkrete Kunstwerke aus seiner Sammlung zu sehen. Zu den in der Schau vertretenen Künstlern zählen auch so bekannte wie Josef Albers, Max Bill, Günter Fruhtrunk, Imi Knoebel, Richard Paul Lohse, Piet Mondrian oder Victor Vasarely, um nur einige zu nennen. Konzipiert wurde „Reine Formsache“ von Direktorin Kathrin Weishaupt-Theopold und Luisa Schneider.

