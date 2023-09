Linke Ulm unterstützt OB-Kandidatur von Martin Ansbacher

Im Ulmer Gemeinderat arbeiten SPD und Linke zusammen, auch bei der OB-Wahl gibt es Unterstützung. Das sind die Gründe.

Die Ulmer Linke unterstützt bei der OB-Wahl am 3. Dezember den SPD-Kandidaten Martin Ansbacher. Bei einer Kandidatenvorstellung hätten sich die anwesenden Mitglieder fast einstimmig dafür ausgeprochen, teilt Stadträtin Eva-Maria Glathe-Braun im Auftrag des Kreisvorstands mit.

Die Ziele, die Ansbacher für eine soziale und ökologische Stadt anstrebt, seien zum großen Teil auch die Ziele, die von der Linken kommunal vertreten werden, heißt es in der Mitteilung. Bei seiner Vorstellung hätten der soziale Wohnungsbau, Wege zur Verkehrstransformation und der Kampf gegen Armut in einer reichen Stadt einen besonderen Stellenwert eingenommen. In der Diskussion seien auch die Themen Bürgerbeteiligung und Transparenz sowie "Mehr Grün in der Stadt" angesprochen worden.

Eva-Maria Glathe-Braun arbeitet auch im Gemeinderat mit Ansbacher zusammen, sie ist Mitglied der SPD-Fraktion. "Die klare Zustimmung zeigt, dass der gemeinsame Weg richtig ist, um die Stadt gerechter und bürgernäher zu machen", freut sie sich. (AZ)