Liqui Moly bleibt Sponsor der Formel 1

Der Ulmer Motorölhersteller unterzeichnet einen Einjahresvertrag mit der Rennserie. Damit sponsert das Unternehmen die Formel 1 das fünfte Jahr in Folge.

Liqui Moly wird mit dem neuen Vertrag für die Saison 2023 „Official Partner“. Bei 18 von 23 Rennen werden Werbebanden mit dem Logo des Ulmer Öl- und Additivherstellers weltweit virtuell sowie physisch zu sehen sein. „Die Formel 1 ist in der Motorsportwelt in Sachen Internationalität und Bekanntheit nicht zu toppen“, sagte Günter Hiermaier, Geschäftsführer von Liqui Moly.

Der Start auf der Rennstrecke Bahrain International Circuit in Manama. Foto: Witters/anp Sport / Semvanderwal / Semvanderwal

Seit 2019 ist die Ulmer Firma bereits in der weltweit beliebten Rennserie als „Official Sponsor“ vertreten. Für die Saison 2023 lautet der „hochgestufte“ Titel „Official Partner“ und umfasst zusätzlich drei Rennen mit physischen Werbebanden vor Ort. Wie viel Geld hier fließt, das verraten die Ulmer allerdings nicht.

Liqui Moly aus Ulm setzt auf Reichweite

Doch es scheint sich zu lohnen. Hiermaier betonte die besonders große Reichweite in der Saison 2023: „Die Formel 1 zeigt sich mit einem so internationalen und vielfältigen Rennkalender, dass die Philosophie besser denn je zu unserer passt: Globale Premiummarke – das ist ein Status, der uns mit der Formel 1 verbindet und uns beim Handel sowie Endverbrauchern aus der Masse herausstechen lässt.“

Für den Öl-und Additivhersteller ist die „Königsklasse“ alles andere als Neuland. Bereits vor etwa dreißig Jahren war das Traditionsunternehmen auf dem Heckflügel des Mercedes-Sauber zu sehen. 2002 stieg das Ulmer Unternehmen als Sponsor beim Team Jordan-Honda ein.

Mediale Sogkraft der Formel 1

Peter Baumann, Marketingleiter, kommentierte bei der Vertragszeichnung in Bahrain: „Neben den passenden Markenphilosophien entscheidend für diese Zusammenarbeit ist die immense „mediale Sogkraft“, welche die Formel 1 besitzt. Milliarden Impressionen über Social-Media-Auftritte, Webseiten, Videospiele und Dokumentationen wie etwa „Drive to Survive“ auf Netflix schaffen die Kombination aus authentischer Werbewirkung und „Storytelling“ für Motorsport-Enthusiasten in aller Welt. Das ist natürlich auch ein wesentlicher Teil unserer Gesamtstrategie“.

Die Formel 1 ist das größte, aber nicht das einzige weltweit relevante Sponsoring: Liqui Moly ist ebenso in der MotoGP vertreten, exklusiver Schmierstoffpartner der Motocross-Weltmeisterschaft, war bei der Handball-Weltmeisterschaft im Januar zu sehen und ebenso bei zahllosen Wintersportveranstaltungen. (AZ)