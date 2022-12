Ulm

17:30 Uhr

Literarisch-musikalische Reise durch die Naturelemente

Plus Die Neu-Ulmer Lyrikerin Christine Langer und Pianist Dirk Maassen nehmen sich den vier Elementen an. Am Samstag wird ihre gemeinsam gestaltete Konzertlesung uraufgeführt.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Durchdringendes Feuer, wogendes Wasser, beständige Erde, frei wie die Luft - die vier Elemente mit ihren so verschiedenen Eigenschaften haben schon viele Künstler als Projektionsfläche für ihre Kunst verwendet. Was die Neu-Ulmer Lyrikerin Christine Langer und der Ulmer Komponist und Pianist Dirk Maassen in den Naturkräften sehen, zeigen sie dem Publikum diesen Samstag, 10. Dezember. In ihrer Konzertlesung verschmelzen Lyrik und Musik zu einer Einheit.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

