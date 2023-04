Lkw brennt aus: Lange Staus auf der A8

Aus unbekannter Ursache gerät ein Lastwagen bei Ulm-West in Flammen. Weil es andernorts kracht, fallen die Behinderungen besonders üppig aus.

Eine Sattelzugmaschine ist am Freitagmittag auf der A8 bei Ulm-West ausgebrannt. Der Fahrer blieb unverletzt, doch der Brand führte zu langen Staus.

Kurz nach 13 Uhr ging bei der Feuerwehr die Meldung ein, dass ein Lkw in Brand geraten ist. Der Kipper-Sattelzug war auf der A8 in Richtung Stuttgart unterwegs, noch im Bereich der Einfahrt Ulm-West brach der Brand aus noch unbekannter Ursache aus. Der Fahrer konnte seinen Lkw auf der Nebenfahrbahn abstellen und sich mit ein paar Habseligkeiten unverletzt aus dem Fahrzeug retten.

Feuerwehr im Einsatz auf der A8: Lkw brennt bei Ulm-West

Die Flammen griffen vom Motorraum auf das Führerhaus über. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass das Feuer sich auch auf den Sattelauflieger ausbreitet. Für die Löscharbeiten mussten die Einfahrten von Ulm und von Dornstadt in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Da zeitgleich die A7 bei Nersingen in Richtung Norden wegen eines Unfalls gesperrt war, staute es sich auf der B10 vor Ulm-West bis zum Berliner Ring zurück und dann weiter zur Tomerdinger Kreuzung.

Zahlreiche Autofahrer versuchten, in Dornstadt zu wenden und kamen dort in den nächsten Stau. Die Autobahnmeisterei und das THW sicherten die Einsatzstelle ab. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnte auch die Nebenfahrbahn wieder freigegeben werden, damit der umgeleitete Verkehr von der A7 seinen Weg zurück in Richtung Stuttgart findet. Die ausgebrannte Sattelzugmaschine musste mit einem Abschleppwagen geborgen werden.