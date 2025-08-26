Lkw nicht abgeschlossen: Dieb schnappt sich Rucksack mit Wertsachen

Ein Dieb hat am Montag in Ulm einen Rucksack aus einem Lastwagen gestohlen. Zwischen 7 Uhr und 9.30 Uhr stand ein 53-Jähriger mit seinem Lkw in der Blaubeurer Straße und war mit Kanalreinigungsarbeiten beschäftigt. Währenddessen befand sich der Fahrer außerhalb des Lastwagens und ließ die Fahrerkabine unverschlossen.

Ein Dieb nutzte die Gelegenheit und schnappte sich den Rucksack vom Beifahrersitz. Gegen 9.30 Uhr bemerkte der Fahrer das Fehlen seines Rucksacks. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld, dem Ausweis und seinem Führerschein auch eine Bankkarte. Der Dieb flüchtete damit unerkannt.

Das Polizeirevier Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0731/1883812 entgegengenommen. (AZ)