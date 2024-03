Lob und Tadel für Bundeswehr-Standort Ulm: Was der Wehrbericht kritisiert

Plus Die Wehrbeauftragte Eva Högl erwähnt in ihrem Bericht auch Ulm. Bei der Digitalisierung besteht wohl der größte Nachholbedarf, doch es gibt auch erfreuliches.

Insgesamt 175 Seiten umfasst der Bericht der Wehrbeauftragten des Bundestages. Darin schildert die SPD-Politikerin Eva Högl teils desaströse Zustände der Infrastruktur an vielen Bundeswehr-Standorten. Sie erreiche Berichte über "marode Stuben, verschimmelte Duschen und verstopfte Toiletten", nannte das "teils beschämend" und dem Dienst der Soldatinnen und Soldaten unangemessen. Der Bedarf für Sanierungen wird auf 50 Milliarden Euro geschätzt. Auch Ulm wird in ihrem Bericht erwähnt, es gibt Lob und Tadel.