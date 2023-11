Ulm

Loco Chicken: Kette des Rappers Luciano jetzt auch in Ulm

Eine neue Fast-Food-Kette will in Deutschland Fuß fassen. Hinter Loco Chicken steckt der Rapper Luciano. Und in Ulm gibt es eine Filiale.

Plus Rapper Luciano will mit einer 25-Millionen-Euro-Investition und einer "virtuellen Chicken Kette" den Fast-Food-Markt umkrempeln. In Ulm gibt's die Hype-Hühnchen auch.

Das Logo der neuen Kette ist ein verrücktes Huhn: ein grimmig drei schauendes Federtier mit Zähnen und einem Sombrero in den Händen. Das Erkennungszeichen ist in der Ulmer Filiale aber kaum zu erkennen, das gehört zum Konzept der Kette, die in den sozialen Netzwerken auf schicke Clips mit teuren Autos statt Hinterhofromantik setzt.

Loco Chicken kommt aus Berlin

Denn Loco Chicken beschreibt sich selber als "virtuelle Chicken Kette". Einen echten, physischen "Store" gibt es bislang nur in Berlin. "Ghost Kitchen Prinzip", heißt das Konzept in Fachkreisen, das es möglich macht, schon kurz nach dem Start der Kette im Oktober die Gerichte schon jetzt in einer zweistelligen Zahl an Städten in Deutschland anbieten zu können.

